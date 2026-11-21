El Vasco destacó el rendimiento del equipo ante Atlético Mineiro, valoró la conquista internacional después de 18 años y advirtió que el miércoles tendrán otro compromiso decisivo por el campeonato.
Rodolfo Arruabarrena destacó el rendimiento de Boca en la final de la Copa Sudamericana y aseguró que el Xeneize fue un justo ganador del título después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. "Estoy contento. Creo que fuimos merecedores de este título. Hicimos un gran partido. Tuvimos el control del encuentro durante 75 minutos, las situaciones más claras", analizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior a la consagración. Sin embargo, pese a la alegría por la conquista internacional, dejó en claro que no quiere que sus futbolistas pierdan el foco.
El Vasco tiene en mente el próximo compromiso frente a Independiente Rivadavia, este miércoles desde las 21 en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. "No podemos relajarnos porque, si perdemos con Independiente, no va a servir de nada esto", advirtió. Más tarde anticipó que no utilizará una formación completamente alternativa, aunque realizará algunas modificaciones según el estado físico de sus dirigidos. "Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores", explicó.
En la conferencia de prensa también se refirió a la posibilidad de darle descanso al plantel después de la celebración y mantuvo su postura de priorizar el encuentro eliminatorio. "Si me piden el día libre, se los daré. Pero desde ahí, estaremos concentrados desde el lunes. No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia", sostuvo. Incluso, con una cuota de humor, contó cómo intentará volver a poner a sus jugadores en modo competencia. "Mañana, cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros, sabés cómo están, ja", bromeó.
Otro de los temas que abordó fue la importancia de haber terminado con una sequía internacional de 18 años para la institución. "El club necesitaba este título, hacía 18 años que no se lograba. Ahora, van a festejar, todos contentos, y mañana ya los meteré de vuelta en el hotel para pensar en el miércoles", expresó. También contó cómo vivió las charlas previas a la final y reconoció que se emocionó durante los momentos de celebración. "Hoy la hice como entrenador, por lo menos la del hotel y parte del vestuario. Después, lloriqueo un poco cuando sale el hincha, pero estoy contento", relató.
Por otra parte, Arruabarrena se refirió a la situación de Leandro Paredes, quien pidió el cambio durante el segundo tiempo y posteriormente sufrió una descompensación mientras hablaba con la prensa. "Tuvo un bajón terminando el primer tiempo. Se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio", explicó. Además, destacó su importancia dentro del grupo y lo definió como "un líder positivo", tanto por su aporte futbolístico como por su comportamiento fuera de la cancha.
Finalmente, el entrenador habló sobre su vínculo con Juan Román Riquelme y la comparación con Carlos Bianchi. Sobre el presidente, contó entre risas que se cruzaron en el vestuario y le dijo que "cobró dos cheques buenos", en referencia a los títulos conseguidos. En cambio, cuando le preguntaron si tenía características del Virrey como técnico, fue contundente: "No, no tengo nada. No se puede comparar, es el mejor entrenador de la historia del club". Arruabarrena también reconoció que disfruta las conquistas, pero ya piensa en lo que viene: "Quiero que este grupo sea más ganador y que sea uno de los más ganadores".
comentar