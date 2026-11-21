Otro de los temas que abordó fue la importancia de haber terminado con una sequía internacional de 18 años para la institución. "El club necesitaba este título, hacía 18 años que no se lograba. Ahora, van a festejar, todos contentos, y mañana ya los meteré de vuelta en el hotel para pensar en el miércoles", expresó. También contó cómo vivió las charlas previas a la final y reconoció que se emocionó durante los momentos de celebración. "Hoy la hice como entrenador, por lo menos la del hotel y parte del vestuario. Después, lloriqueo un poco cuando sale el hincha, pero estoy contento", relató.

Por otra parte, Arruabarrena se refirió a la situación de Leandro Paredes, quien pidió el cambio durante el segundo tiempo y posteriormente sufrió una descompensación mientras hablaba con la prensa. "Tuvo un bajón terminando el primer tiempo. Se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio", explicó. Además, destacó su importancia dentro del grupo y lo definió como "un líder positivo", tanto por su aporte futbolístico como por su comportamiento fuera de la cancha.

Finalmente, el entrenador habló sobre su vínculo con Juan Román Riquelme y la comparación con Carlos Bianchi. Sobre el presidente, contó entre risas que se cruzaron en el vestuario y le dijo que "cobró dos cheques buenos", en referencia a los títulos conseguidos. En cambio, cuando le preguntaron si tenía características del Virrey como técnico, fue contundente: "No, no tengo nada. No se puede comparar, es el mejor entrenador de la historia del club". Arruabarrena también reconoció que disfruta las conquistas, pero ya piensa en lo que viene: "Quiero que este grupo sea más ganador y que sea uno de los más ganadores".