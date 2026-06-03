Cuánto dinero necesita un argentino para viajar a ver a la Selección

COPA DEL MUNDO Se realizó el sorteo en Washington D.C para la Copa del Mundo 2026

En cuanto al hospedaje, una alternativa económica pasa por compartir habitación, alojarse lejos de las zonas más demandadas o elegir establecimientos sencillos. Bajo ese esquema, se estima un desembolso cercano a US$ 175 por noche por persona, lo que arroja un total aproximado de US$ 525 para toda la estadía.

La alimentación también influye en la cuenta final. Quienes opten por supermercados, cadenas de comida rápida o locales accesibles podrían gastar alrededor de US$ 35 dólares , cifra que para tres o cuatro jornadas se traduce en un monto de entre 105 y 140 dólares.

Por su parte, los traslados dentro de la ciudad aparecen como uno de los rubros más controlables. Kansas City dispondrá de un servicio gratuito entre el aeropuerto y el centro para usuarios del sistema oficial del campeonato, mientras que el traslado ida y vuelta al estadio durante los partidos tendrá un costo de 15 dólares. Sumando otros recorridos urbanos, el gasto total podría oscilar entre 25 y 35 dólares.

Sin incluir la entrada, el viaje más austero ronda entre 1.755 y 1.950 dólares por persona. En términos prácticos, quienes planeen asistir al debut albiceleste deberían proyectar un presupuesto de entre 1.800 y 2.000 dólares para cubrir las necesidades básicas del viaje.

Selección Argentina Mundial

A ese monto todavía debe añadirse el ticket para ingresar al encuentro. En el portal oficial de FIFA, las ubicaciones más accesibles para ese compromiso aparecen desde unos 625 dólares en categoría 2 y alcanzan los 825 en categoría 1. Los sectores preferenciales, en cambio, se comercializan entre 1.980 y 2.475 dólares. De esta manera, el costo total para presenciar el primer partido de Argentina puede elevarse hasta una franja de entre 2.400 y 2.600 dólares por persona si se adquiere una de las entradas más económicas.

Para los otros compromisos de la fase de grupos, la referencia cambia. El conjunto nacional disputará sus encuentros ante Austria y Jordania en Dallas, donde los pasajes desde Buenos Aires parten de un rango similar, entre 1.100 y 1.300 dólares. Sin embargo, la alta demanda durante el torneo podría empujar algunas tarifas por encima de los 1.600 dólares e incluso superar los 4.000 en determinados itinerarios.