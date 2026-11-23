Después de que se baraje la opción de que el duelo por los cuartos de final del Clausura se dispute en el Kempes, el club cordobés oficializó que finalmente se disputará en el Estadio Monumental Presidente Perón.
Instituto se prepara para recibir a River en los cuartos de final del Torneo Clausura y, después de que se baraje la opción de mudar el escenario al estadio Mario Alberto Kempes -que le abría la posibilidad al Millonario de llevar visitantes-, finalmente se confirmó que el duelo se jugará en Alta Córdoba, la habitual cancha del local.
La intención de la dirigencia se cumplió. Pese a la preocupación por el estado del campo de juego debido a un reciente recital de María Becerra, se supone que el mismo llegará en condiciones para ser el escenario que definirá a uno de los cuatro semifinalistas.
Después del triunfo ante Huracán en octavos, el presidente del club, Juan Manuel Cavagliatto, explicó que el pasado lunes se reunía con los ingenieros para inspeccionar el césped, una vez finalizado el retiro de las estructuras utilizadas durante el espectáculo.
"Tenemos que ver cómo quedó el campo de juego después del recital. No voy a dar declaraciones de eso; mañana vamos a evaluar. Mañana (por este lunes) me junto con los ingenieros, como habíamos quedado, que terminan de levantar el escenario, y vamos a evaluarlo", había manifestado entonces. Por su parte, Diego Flores, entrenador de Instituto, se había mostrado convencido de que el cruce se iba a disputar en el estadio del conjunto cordobés: "Tengo entendido al 100 por 100 que vamos a jugarlo en Alta Córdoba". Y no se equivocó.
Este martes, la cuenta oficial de Instituto posteó un video del recorrido de su estadio y escribió una corta frase que despejó la duda: "Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".
Los cuartos de final del Torneo Clausura están programados para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el día y el horario del enfrentamiento entre Instituto y River.
La primera instancia eliminatoria ya está llegando a su final, mientras los clasificados a cuartos esperan por sus próximos rivales: Boca e Independiente Rivadavia se verán las caras el miércoles 25 a las 21 y será el último duelo de esta instancia. El ganador se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell's en un emocionante 4-2.
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