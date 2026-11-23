Este martes, la cuenta oficial de Instituto posteó un video del recorrido de su estadio y escribió una corta frase que despejó la duda: "Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".

Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre ❤️ https://t.co/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

¿Cuándo se juega Instituto-River?

Los cuartos de final del Torneo Clausura están programados para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el día y el horario del enfrentamiento entre Instituto y River.

Los cruces de octavos que restan en el Torneo Clausura

La primera instancia eliminatoria ya está llegando a su final, mientras los clasificados a cuartos esperan por sus próximos rivales: Boca e Independiente Rivadavia se verán las caras el miércoles 25 a las 21 y será el último duelo de esta instancia. El ganador se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell's en un emocionante 4-2.