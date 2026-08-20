La exaltada "arenga" de Milito en medio del enojo del los hinchas contra las operaciones mediáticas: "Por eso me matan"

El mensaje continuó con una referencia directa a su compromiso personal, con el club y con la gente. “Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes. Vamos a ganar esta noche”, expresó.

Las imágenes corresponden a los instantes previos al encuentro en San Luis, donde Racing derrotó 1-0 a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina y se clasificó a cuartos con el sueño de pelear por el título que aún no aparece en la vitrina.

"MILITO HIJO DE P… LA P… QUE TE PARIÓ" ‼️



INSULTOS PARA EL PRESIDENTE DE RACING tras la categórica derrota de La Academia ante Tigre en el Cilindro. pic.twitter.com/blfeKyYNjg — Data Racing (@DataRacingOK) August 2, 2026

El episodio salió a la luz mientras crece la tensión política y deportiva en Avellaneda, con cuestionamientos de parte de los hinchas y un escenario marcado por los últimos resultados. Hace unas semanas, las tribunas habían demostrado una curiosa disconformidad con el ídolo de sus vidas, tras la derrota ante Tigre en Avellaneda. Fue la primera vez que insultaron a Milito y a su dirigencia, un hecho que resonó en el presidente e hizo tambalear las cosas.