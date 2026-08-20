La exaltada "arenga" de Milito en medio del enojo del los hinchas contra las operaciones mediáticas: "Por eso me matan"

En la previa del duelo ante Belgrano que terminaría en clasificación a cuartos de Copa Argentina, el presidente de la Academia cuestionó los ataques contra su conducción, habló de un cambio cultural y remarcó que necesita respaldo para sostener su proyecto, con un amor inquebrantable hacia el club.
Un video privado registrado antes del partido por octavos de final de Copa Argentina ante Belgrano en San Luis, expuso un fuerte discurso de Diego Milito frente a un grupo reducido de dirigentes, allegados y colaboradores, en el que cuestionó los tiroteos contra su gestión y aseguró que dejará todo por lograr algo importante con el club siendo presidente.
“Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso le ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno”, disparó el dirigente contra quienes, según su mirada, buscan sabotear su conducción.
Más allá de las críticas, el exdelantero sostuvo que su proyecto apunta a una transformación profunda de la institución y no solamente a resultados inmediatos que, hasta anoche, no aparecían. “Sabía que no iba a ser fácil porque el cambio es cultural y nosotros vamos a pensar a largo término. En ese largo término ¿vamos a ganar? Vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos y convencidos”, afirmó.
En otro tramo de la arenga, el presidente dejó en claro que su intención no está vinculada con la búsqueda de poder y destacó la importancia que tiene para él su función institucional, cargada, inevitablemente, de su lazo emocional con estos colores. “Repito, yo no estoy acá por un cargo. Con todo respeto les digo, me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser presidente de Racing, pero lo más importante es la misión por la que estoy, que es dejar algo”.
El mensaje continuó con una referencia directa a su compromiso personal, con el club y con la gente. “Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes. Vamos a ganar esta noche”, expresó.
Las imágenes corresponden a los instantes previos al encuentro en San Luis, donde Racing derrotó 1-0 a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina y se clasificó a cuartos con el sueño de pelear por el título que aún no aparece en la vitrina.
El episodio salió a la luz mientras crece la tensión política y deportiva en Avellaneda, con cuestionamientos de parte de los hinchas y un escenario marcado por los últimos resultados. Hace unas semanas, las tribunas habían demostrado una curiosa disconformidad con el ídolo de sus vidas, tras la derrota ante Tigre en Avellaneda. Fue la primera vez que insultaron a Milito y a su dirigencia, un hecho que resonó en el presidente e hizo tambalear las cosas.
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