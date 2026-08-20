Nació en Italia, sobrevivió a una tragedia y hoy es el sorpresivo goleador del Clausura

“Enzo Fernández”



Porque los usuarios comparan este gol de Agustín MÓDICA a Central Córdoba con el gol que le hizo ENZO FERNÁNDEZ a EGIPTO para poner el 3-2 en los octavos de final de la COPA DEL MUNDO: “Son IGUALES”. pic.twitter.com/JwiP4HjU1U — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 24, 2026

Módica inició con todo el Clausura: marcó con un cabezazo de jerarquía con el que Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso por 1 a 0 ante Central Córdoba en su estreno en el campeonato local. El delantero le dio un sutil frentazo al balón dentro del área para ponerlo contra un palo con una serenidad impropia de sus 23 años. Después, no anotó en la caída por 1 a 0 de su equipo con San Lorenzo pero reapareció con un doblete frente a Unión en la tercera jornada.

Módica abrió el marcador en el tiempo de descuento del primer tiempo de penal y liquidó la historia al inicio del complemento con una gran definición al quedar mano a mano con Matías Mansilla para el 2-0 final. Luego, no marcó en la caída 1 a 0 con Instituto en la cuarta fecha y volvió a brillar ante el Talleres de Sampaoli con otro doblete en el 3-1 final en Mendoza.

¡¡MÁS O MENOS!! Fattori perdió la pelota en mitad de cancha, Módica jugó una hermosa pared con O'Connor y terminó definiendo al primer palo para sellar su doblete y el 2-0 de Gimnasia de Mendoza ante Talleres.



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El atacante volvió a anotar de penal con su técnica de respiración profunda y repiqueteo previo a definir desde los doce pasos como ante Unión y festejó por quinta vez en el torneo después de una pared con un compañero y definición a primer palo engañando con definir al segundo con el cuerpo. Y contando... Módica tiene apenas 23 años, es presente y futuro pero mucho antes sobrevivió a una tragedia.

Módica se salvó de morir a sus 10 años en la famosa explosión de Salta 2141 de Rosario de 2013, que dejó 22 fallecidos y más de 60 heridos. El delantero, que por ese entonces era un niño, estaba durmiendo en la casa de su abuela que estaba enfrente del edificio donde una fuga de gas terminó provocando una explosión y posterior derrumbe de una de las torres. Los vecinos olían gas, su abuela lo despertó y le pidió que se cambiara.

El futbolista fue a una habitación del fondo y mientras se agachaba para atarse los cordones sintió un fuerte viento en la cara. Segundos después, la ventana que estaba detrás suyo explotó y le produjo un corte en la ceja. “Al instante se rompe la ventana que tengo atrás y me corta un poco la ceja. Ahí, un silencio de un segundo y en ese momento, explotó todo”, recordó años después.