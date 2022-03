Dani Alves: "Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado"

"Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: '¿Dónde vas a estar mejor que aquí?' Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)", dijo en una entrevista al canal de televisión ESPN.

A Alves, que a sus 38 años ha regresado esta temporada al club español, le gustaría jugar de nuevo junto al delantero rosarino: "Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo".

En la entrevista, realizada en un paseo en bicicleta por la localidad marítima de Castelldefels (Barcelona), el brasileño reconoció que el curso actual es "el más importante" de su carrera ya que tiene "el desafío de dar un nivel alto".

"El fútbol para mí es la vida. Yo no puedo pensar que el fútbol es un juego", reflexionó el lateral, quien explicó que antes de aterrizar de nuevo en Barcelona veía que al equipo "le faltaba el espíritu, ganas de competir y de no aceptar la derrota".

"La diferencia con mi primera etapa es la calidad de los jugadores que teníamos antes y la calidad de los jugadores que tenemos ahora. Teníamos a jugadores hechos y ahora están en proceso", añadió Alves.

Pese a ello, el jugador considera que el Barcelona tiene opciones de sumar los tres puntos en el clásico del domingo contra el Real Madrid porque, a su modo de ver, el equipo azulgrana actual le puede "ganar a cualquiera".