El FC Haka Valkeakoski, uno de los clubes más ganadores del país europeo, bajó a la segunda categoría y los fanáticos incendiaron la casa del equipo y partes quedaron totalmente destruidas.
Un importante equipo de Finlandia descendió y sus hinchas prendieron fuego el estadio. El FC Haka Valkeakoski, nueve veces campeón de la Primera División del país europeo y ganador de doce Copas Nacionales, vive las horas más difíciles de su historia y los hinchas estallaron su bronca sobre la casa del equipo.
El equipo blanco fue el que menos puntos sumó en la temporada y descendió a la segunda categoría. Y, en la noche del pasado domingo 7 de diciembre, un incendio se desató en la tribuna del estadio Tehtaan kenttä. La pequeña cancha, que cuenta con capacidad para 5300 espectadores, rápidamente se convirtió en un infierno y los bomberos locales acudieron velozmente para apagar el fuego.
A la mañana siguiente, la infraestructura quedó reducida a cenizas y hasta el césped sintético llegó a quemarse. El evento repercutió fuertemente en la comunidad local y la Policía inició a investigar. El resultado final fue inesperado: se arrestaron tres menores de edad y uno de ellos, de 15 años, confesó haber comenzado el fuego. No obstante, dado las leyes finlandesas, difícilmente alguno de los acusados podrá recibir penas por estar debajo de la edad inimputabilidad.
Por su lado, el máximo dirigente del Haka, Marko Larsson, explicó el desafío que implicará recuperar el estadio en mitad de la crisis deportiva que atraviese su club: "Es evidente que no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucha ayuda de la gente y seguiremos necesitando apoyo en el futuro. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo".
El equipo, que vivió su época de oro en la década de los 80 y supo disputar cuatro veces la Champions League a principios del siglo XXI, es oriundo de la ciudad de Valkeakoski, la cual apenas supera los 20 mil habitantes. El Haka es el alma de su localidad y su descenso impactó fuerte a sus hinchas.
