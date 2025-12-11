Un importante equipo de Finlandia descendió y sus hinchas prendieron fuego el estadio

El equipo blanco fue el que menos puntos sumó en la temporada y descendió a la segunda categoría. Y, en la noche del pasado domingo 7 de diciembre, un incendio se desató en la tribuna del estadio Tehtaan kenttä. La pequeña cancha, que cuenta con capacidad para 5300 espectadores, rápidamente se convirtió en un infierno y los bomberos locales acudieron velozmente para apagar el fuego.

A la mañana siguiente, la infraestructura quedó reducida a cenizas y hasta el césped sintético llegó a quemarse. El evento repercutió fuertemente en la comunidad local y la Policía inició a investigar. El resultado final fue inesperado: se arrestaron tres menores de edad y uno de ellos, de 15 años, confesó haber comenzado el fuego. No obstante, dado las leyes finlandesas, difícilmente alguno de los acusados podrá recibir penas por estar debajo de la edad inimputabilidad.

El FC Haka es el 2º equipo más laureado de Finlandia, pero acaba de descender a 2ª.



El domingo, un chico de 15 años decidió quemar un objeto como protesta junto a 2 amigos y el estadio, con estructura de madera, se incendió en segundos.



Por su lado, el máximo dirigente del Haka, Marko Larsson, explicó el desafío que implicará recuperar el estadio en mitad de la crisis deportiva que atraviese su club: "Es evidente que no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucha ayuda de la gente y seguiremos necesitando apoyo en el futuro. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo".

El equipo, que vivió su época de oro en la década de los 80 y supo disputar cuatro veces la Champions League a principios del siglo XXI, es oriundo de la ciudad de Valkeakoski, la cual apenas supera los 20 mil habitantes. El Haka es el alma de su localidad y su descenso impactó fuerte a sus hinchas.