Lionel Scaloni dejó Pujato: el mensaje que la familia pegó en la puerta de la casa

Tras días de recibir mucho afecto de los argentinos, el entrenador ya abandonó su ciudad natal y la familia avisó al respecto con un cartel de agradecimiento.
Lionel Scaloni entró en el corazón de todos los argentinos. El conductor de un equipo que siempre representa de la mejor manera al país, que devolvió las alegrías después de muchísimos años de sequía, que tiene una sensibilidad única, un liderazgo lógico y muy humano, recibió muchísimo afecto durante varios días en su hogar Pujato. Y, en las últimas horas, la familia transmitió un mensaje a los argentinos con un cartel pegado en la casa.
"Leo ya se fue anoche. Gracias x tanto cariño", escribió la familia. Tras el subcampeonato mundial, Scaloni fue a pasar tiempo con los suyos a su Pujato natal, en Santa Fe, a donde va siempre que tiene tiempo libre. En esta ocasión, el DT se sintió una verdadera celebridad: cada vez que abrió la puerta se encontró con muchísimos argentinos que fueron a pedirle que no se vaya, que le firme la camiseta, la pelota, lo que sea y a darle regalos en agradecimiento.
Scaloni protagonizó un montón de videos virales durante estos días por la creatividad de los argentinos. Un niño le hizo firmar un contrato simbólico para que sea el DT en el Mundial 2030 (¿lo mandó el Chiqui Tapia?), otro le regaló un colectivo "Scaloneta", un hombre le pidió su firma en un auto ploteado con los futbolistas de la Selección... Además, recibió una cantidad increíble de comida y artesanías.
Cabe recordar que Scaloni vive con su esposa Elisa Montero y sus dos hijos, Ian y Noah, en Mallorca, España. El entrenador, que ya se sienta en la mesa chica con Menotti y Bilardo, tiene contrato hasta diciembre con la Albiceleste y puso en duda su continuidad tras la final mundialista: el DT aseguró que cumplirá su vínculo, pero que no sabe que hará después aunque declaró que "seguramente corte" en una declaración alarmante para todos los argentinos.
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