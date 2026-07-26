Lionel Scaloni dejó Pujato: el mensaje que la familia pegó en la puerta de la casa

"Leo ya se fue anoche. Gracias x tanto cariño", escribió la familia. Tras el subcampeonato mundial, Scaloni fue a pasar tiempo con los suyos a su Pujato natal, en Santa Fe, a donde va siempre que tiene tiempo libre. En esta ocasión, el DT se sintió una verdadera celebridad: cada vez que abrió la puerta se encontró con muchísimos argentinos que fueron a pedirle que no se vaya, que le firme la camiseta, la pelota, lo que sea y a darle regalos en agradecimiento.