Daniil Medvédev fue descalificado en Pekín por pegarle un pelotazo a un espectador

El tenista ruso golpeó la pelota de bronca y lastimó a una persona del público después de haber perdido un punto. Por eso, Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Pekín.
Insólito: Daniil Medvédev fue descalificado del ATP 500 de Pekín por pegarle un pelotazo a un espectador y Novak Djokovic avanzó a la final del certamen. El tenista ruso golpeó la pelota con bronca y lastimó a una persona que estaba en la primera fila en un palco de la cabecera después de haber perdido un punto cuando el duelo estaba 7-5 y 5-3 a favor del serbio, que accedió al partido por el título tras la decisión del umpire Mohamed Lahyani.
Tras el punto de Djokovic, la pelota rebotó en la pared del fondo de la cancha y Medvédev reaccionó instintivamente con un golpeo con bronca de revés, enviándola hacia el público, pero no hizo más que impactar -y lastimar en un ojo- a un aficionado, que estaba en la primera fila y debió ser retirado mientras se tomaba el rostro.
“Fue un accidente total. Como pueden ver, no le pegué a la pelota con rabia. De hecho, suelo hacer muchas cosas malas, pero maltratar la pelota no es lo mío. Cuando vi el resultado, me sentí fatal. Espero que esté bien, porque nunca se sabe en este tipo de situaciones”, expresó el ruso tras el hecho que lo dejó afuera del match.
“Estoy un poco conmocionado. Lamento lo ocurrido por esa persona. Espero que no esté lesionado. También siento lástima por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente al ser descalificado en un partido por esto. Fui descalificado en el US Open 2020. Estaba a 3 puntos de la victoria, una batalla increíble hoy”, apuntó Djokovic, que definirá el título con el australiano Alex De Miñaur (9°), este martes, desde las 8 de la Argentina (por Disney+).
De esta manera, Nole (11°) sigue haciendo historia en otra muestra de vigencia. Alcanza su final número 146, lo que le permite igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto histórico de más definiciones masculinas en la Era Abierta tras Jimmy Connors (164) y Roger Federer (157).
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