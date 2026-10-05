Daniil Medvédev fue descalificado en Pekín por pegarle un pelotazo a un espectador

El tenista ruso golpeó la pelota de bronca y lastimó a una persona del público después de haber perdido un punto. Por eso, Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Pekín.

Insólito: Daniil Medvédev fue descalificado del ATP 500 de Pekín por pegarle un pelotazo a un espectador y Novak Djokovic avanzó a la final del certamen. El tenista ruso golpeó la pelota con bronca y lastimó a una persona que estaba en la primera fila en un palco de la cabecera después de haber perdido un punto cuando el duelo estaba 7-5 y 5-3 a favor del serbio, que accedió al partido por el título tras la decisión del umpire Mohamed Lahyani.