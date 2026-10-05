Nations League: Italia venció a Turquía y Francia remontó ante Bélgica

La Azzurra volvió a ponerse en ventaja a los 19' del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Calafiori, tras un tiro libre desde la derecha. Sobre el final, Esposito aprovechó una jugada de Doumbia y Alessandro Romano para establecer el 3-1 definitivo. Con este resultado, Italia llegó a siete puntos y quedó segunda, a tres de Francia y uno por encima de Bélgica, mientras que Turquía sufrió su cuarta derrota y quedó eliminada.