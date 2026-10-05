Nations League: Italia venció a Turquía y Francia remontó ante Bélgica

La Azzurra se impuso 3 a 1 a Turquía y quedó segunda del Grupo A1, mientras que Francia dio vuelta el partido ante Bélgica, ganó 4 a 1 y se mantiene como líder.
Italia y Francia consiguieron victorias importantes en la cuarta fecha de la UEFA Nations League 2026/2027 y mantienen sus aspiraciones en el Grupo A1. La Azzurra derrotó 3-1 a Turquía en Bologna y quedó como escolta de los galos, que remontaron un partido complicado ante Bélgica y se impusieron 4-1 en París.
Italia volvió a festejar ante Turquía y consiguió su segunda victoria en cuatro jornadas, en un partido que tuvo a Gianluca Scamacca como protagonista del primer gol. El delantero aprovechó un rebote a los 26 minutos y sacó un remate que se metió en el ángulo. El visitante reaccionó en el complemento y Aral Simsir marcó el 1-1, pero la igualdad duró apenas tres minutos.
La Azzurra volvió a ponerse en ventaja a los 19' del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Calafiori, tras un tiro libre desde la derecha. Sobre el final, Esposito aprovechó una jugada de Doumbia y Alessandro Romano para establecer el 3-1 definitivo. Con este resultado, Italia llegó a siete puntos y quedó segunda, a tres de Francia y uno por encima de Bélgica, mientras que Turquía sufrió su cuarta derrota y quedó eliminada.
Francia, por su parte, tuvo que dar vuelta un partido que comenzó ganando Bélgica. Lukebakio abrió el marcador a los 35 minutos después de una gran asistencia de Roméo Lavia, que encontró al delantero con un pase largo entre líneas. El equipo dirigido por Zidane no encontró respuestas durante buena parte del primer tiempo, pero cambió su funcionamiento después del descanso y el entrenador acertó con los cambios.
La remontada francesa se construyó con varios de los futbolistas que ingresaron desde el banco. Désiré Doué empató a los 74 minutos y Rayan Cherki puso el 2-1 cuatro minutos después, mientras que Michael Olise amplió la diferencia a los 88'. Ya en el cierre, el propio Olise volvió a aparecer para sellar el 4-1. Así, Francia se mantiene como líder del Grupo A1, mientras que Italia se acerca y Bélgica quedó relegada en la pelea.
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