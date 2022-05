A raíz de la confirmación, el presidente del Halcón Diego Lemme decidió mostrar su disconformidad: "Hasta donde se pudo, se defendió y ahora no hay otra alternativa que redoblar esfuerzos y presentarnos".



"Hace un ratito nos confirmaron oficialmente que el partido no se movía. Hemos tenido una charla con el plantel y el cuerpo técnico. Lógicamente, más allá de la fuerza que podíamos hacer para no jugar el martes, deportivamente vamos a pelear la instancia que nos ha tocado. Hasta donde se pudo, se defendió y ahora no hay otra alternativa que redoblar esfuerzos para presentarnos el martes", contó.

Lemme agradeció el apoyo de otros dirigentes y hasta de Claudio Tapia, presidente de AFA, y señaló a los organismos de seguridad como los responsables de que el partido finalmente no pueda jugarse el miércoles o jueves.

"Más allá de la voluntad de los pares e inclusive de Chiqui Tapia, quien estuvo haciendo las gestiones personalmente para que se pueda jugar el miércoles, la seguridad está plantada en no organizar los partidos, tira la pelota y hemos salido perjudicados", explicó.

El presidente de Defensa también justificó por qué no se quejó antes por la programación: "Me llegó por Whatsapp cómo iba a continuar el torneo en caso de clasificar. Lógicamente, yo todavía no estaba clasificado y no le di importancia porque nunca imaginé que un equipo podía jugar 48 horas después de su último partido. Me parece que en una instancia tan decisiva el descanso tiene que ser lo más parecido para todos los equipos".

"Si esto hubiese pasado con alguno de esos equipos (Boca, River o Racing), la solución hubiese aparecido por fuera de la Asociación. Esos clubes mueven muchos intereses y nadie quiere quedar mal", apuntó.