Defensa y Justicia y Aldosivi igualaron en su debut en el Torneo Clausura

El Halcón y el Tiburón empataron 1-1 en Florencio Varela en un encuentro de trámite cambiante, con goles de Nicolás Cordero y David Barbona en la primera etapa.
Defensa y Justicia y Aldosivi empataron 1-1 en Florencio Varela, en el cierre de la jornada del Torneo Clausura. El conjunto marplatense, que venía de eliminar a River en la Copa Argentina, golpeó primero pero el Halcón reaccionó antes del descanso y ambos terminaron repartiendo puntos tras un encuentro de ida y vuelta.
El Tiburón se puso en ventaja a los 16 minutos por intermedio de Nicolás Cordero, que quedó mano a mano dentro del área y definió al primer palo. La jugada fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, aunque finalmente el tanto fue convalidado porque Damián Fernández habilitaba al delantero. La respuesta de Defensa llegó 28' con un golazo de tiro libre de David Barbona para establecer el 1-1 final.
En el complemento, el desarrollo fue intenso y con situaciones para ambos equipos. Aldosivi volvió a inquietar en ataque, mientras que el conjunto dirigido por Mariano Soso asumió el protagonismo y buscó desnivelar con remates de media distancia y constantes aproximaciones, aunque le faltó precisión en los metros finales para quedarse con la victoria.
Con este empate, ambos sumaron su primer punto en el campeonato. En la próxima fecha, Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra, el miércoles 29 desde las 17, mientras que Aldosivi visitará a Barracas Central, el mismo día a las 14.30, con el objetivo de mantener el buen momento que atraviesa tras su clasificación en la Copa Argentina.
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