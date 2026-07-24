Defensa y Justicia y Aldosivi igualaron en su debut en el Torneo Clausura

El Tiburón se puso en ventaja a los 16 minutos por intermedio de Nicolás Cordero, que quedó mano a mano dentro del área y definió al primer palo. La jugada fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, aunque finalmente el tanto fue convalidado porque Damián Fernández habilitaba al delantero. La respuesta de Defensa llegó 28' con un golazo de tiro libre de David Barbona para establecer el 1-1 final.