Después de Argentina, los otros tres partidos del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: horarios, TV y cómo llegan

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Posible 11 de Irak:

Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

image Francia va por su tercera final consecutiva de Mundial. Foto: EFE.

Noruega vs. Senegal

Más tarde, desde las 21:00, llegará el duelo entre Noruega y Senegal, también correspondiente al Grupo I, se jugara en New York / New Jersey Stadium y se podrá ver por TYC Sport . El equipo europeo llega con confianza después de golear 4-1 a Irak en su presentación, con un papel destacado de sus principales figuras ofensivas. La presencia de Erling Haaland será nuevamente una de las grandes amenazas para la defensa rival.

Senegal, por su parte, necesita una recuperación luego de la caída ante Francia. El seleccionado africano buscará un resultado positivo que le permita volver a competir por los primeros puestos del grupo y mantener sus aspiraciones dentro del Mundial.

Posible 11 de Noruega:

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Posible 11 de Senegal:

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

noruega irak Haaland marcó el camino para la goleada nórdica sobre Irak (Foto: @fifaworldcup_es).

Jordania vs. Argelia

El último encuentro de la jornada será entre Jordania y Argelia, por el Grupo J, desde las 00:00 (hora argentina), jugarán en Bahía de San Francisco y se podrá ver en DSport. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar después de sus respectivos debuts. Jordania cayó 3-1 ante Austria, mientras que Argelia perdió 3-0 frente a Argentina, por lo que un nuevo resultado negativo podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar.

Jordania intentará apoyarse en la velocidad de Mousa Al Tamari y en su solidez defensiva, mientras que Argelia buscará recuperar protagonismo con jugadores experimentados como Riyad Mahrez.

Posible 11 de Jordania:

Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Posible 11 de Argelia:

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.