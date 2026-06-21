Con energía maradoneana, Argentina va por el boleto a 16avos contra Austria

La Scaloneta enfrentará este lunes, desde las 14 en el Dallas Stadium, al combinado europeo en un aniversario y contra un rival especial en la historia del Diego con la Albiceleste.
Con energía maradoneana, Argentina enfrentará este lunes desde las 14 en el Dallas Stadium a Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Esta nueva presentación de la Scaloneta, que buscará sellar la clasificación a los 16avos de final, tendrá al egipcio Amin Omar como árbitro y a TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y Disney Premium como opciones para sintetizar en vivo. Además, podrás seguir el minuto a minuto en nuestra web.
Argentina, que viene de golear 3 a 0 a Argelia con hat-trick de Messi, sacará boleto a 16avos con un triunfo y con un empate estaría prácticamente clasificado como uno de los mejores terceros aún con un duelo por jugar contra Jordania, el país más débil de la zona.
La Scaloneta jugará con mucha energía maradoneana. En primer lugar, saldrá a la cancha en el 40° aniversario de la histórica actuación de Diego contra Inglaterra en los cuartos de final de México 1986 con su increíble doblete con nombre: "El gol del Siglo" y "La mano de Dios", dos de los goles más famosos de la historia. En segundo lugar, Diego marcó un solo triplete con la Selección ¡y fue contra Austria!
Por otro lado, en un recuerdo no tan grato, Diego se enteró en Dallas, la ciudad del partido, del doping positivo del Mundial de 1994. “Me cortaron las piernas”, expresó en una entrevista con Adrián Paenza. Una de las tantas frases creativas que se le ocurrió a Maradona con los micrófonos.
Volviendo al presente, Messi volverá a llevarse todas las miradas, con la posibilidad de sobrepasar a Miroslav Klose para convertirse en soledad en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Si bien viene de alcanzar al histórico alemán en un impresionante récord, el capitán transita días de preocupación por la salud de su padre aunque se lo vio de buen ánimo en las prácticas abiertas y hasta llegará con look renovado al duelo.
En una conferencia previa al partido, Scaloni analizó a Austria: "Bueno, es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro".
Austria viene de ganarle 3 a 1 a Jordania en su estreno mundialista e irá por el batacazo para también sellar su pase a 16avos de final del Mundial. "Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", afirmó Konrad Laimer, figura de Austria que juega en el Bayern Munich.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic.
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