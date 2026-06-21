Con energía maradoneana, Argentina va por el boleto a 16avos contra Austria

Volviendo al presente, Messi volverá a llevarse todas las miradas, con la posibilidad de sobrepasar a Miroslav Klose para convertirse en soledad en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Si bien viene de alcanzar al histórico alemán en un impresionante récord, el capitán transita días de preocupación por la salud de su padre aunque se lo vio de buen ánimo en las prácticas abiertas y hasta llegará con look renovado al duelo.

En una conferencia previa al partido, Scaloni analizó a Austria: "Bueno, es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro".

Austria viene de ganarle 3 a 1 a Jordania en su estreno mundialista e irá por el batacazo para también sellar su pase a 16avos de final del Mundial. "Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", afirmó Konrad Laimer, figura de Austria que juega en el Bayern Munich.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic.