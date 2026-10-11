Di María: de "hay que seguir por este camino" a "oídos sordos a todo lo que se habla"

Tras la goleada 5 a 0 de Rosario Central a Independiente Rivadavia, el capitán del Canalla se refirió al presente de su equipo, que se ilusiona con ser bicampeón de la anual.
Rosario Central aplastó 5 a 0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, se trepó a la cima de la Zona B del Torneo Clausura y se ilusiona con ser bicampeón de la tabla anual. Ángel Di María, que fue la figura del Canalla con un doblete, se refirió al gran presente del equipo rosarino.
“Salió todo redondo. Lo merecíamos. Merecíamos seguir por este camino. Sacamos adelante un partido que era muy importante”, expresó Di María, que también reveló cuál fue el mensaje que les bajó a sus compañeros antes de salir a jugar. “Vamos partido a partido. Había que ganar como sea. Les dije a los chicos que era con el cuchillo entre los dientes. Esta victoria hace que nos sigamos ilusionando. Es muy importante”, agregó.
“El club está haciendo las cosas muy bien. Hay que seguir por este camino. Hacemos oídos sordos a todo lo que se habla”, cerró Fideo sobre las acusaciones de favoritismo de la AFA hacía Rosario Central después de la polémica coronación de Campeón de Liga 2025 cuando no estaba establecido a principio de temporada.
Con esta goleada, Central es líder de la Zona B del Clausura con 22 puntos, junto a Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Además, este triunfo fue muy importante para que el Canalla llegue a 50 unidades y quede a dos del puntero, justamente Independiente Rivadavia, en la tabla anual.
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