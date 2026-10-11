Di María: de "hay que seguir por este camino" a "oídos sordos a todo lo que se habla"

“Salió todo redondo. Lo merecíamos. Merecíamos seguir por este camino. Sacamos adelante un partido que era muy importante”, expresó Di María, que también reveló cuál fue el mensaje que les bajó a sus compañeros antes de salir a jugar. “Vamos partido a partido. Había que ganar como sea. Les dije a los chicos que era con el cuchillo entre los dientes. Esta victoria hace que nos sigamos ilusionando. Es muy importante”, agregó.