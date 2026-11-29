Lautaro Martínez lleva la 10 en Inter de Milán.

El Toro ya luce la camiseta número 10 en el Inter y ahora podría aspirar a repetirlo con el seleccionado nacional. Su trayectoria respalda su candidatura: acumula 42 goles con la Albiceleste y es el segundo máximo artillero de la era Lionel Scaloni, sólo por detrás de Messi.

Además, el bahiense logró el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima. Entre sus conquistas más recordadas aparece su gol ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

De cara a la próxima etapa del seleccionado, también aparecen otros nombres en la carrera por el histórico dorsal. Julián Álvarez y Nico Paz son algunos de los futbolistas que asoman como alternativas, aunque la decisión final quedará en manos de Scaloni durante 2027.