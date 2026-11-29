El capitán del Inter habló sobre la posibilidad de lucir el mítico dorsal de la Albiceleste tras el retiro del rosarino. Además, reconoció su admiración por Diego Maradona.
La camiseta más emblemática de la Selección Argentina quedó vacante y ya empiezan a aparecer candidatos para lucirla. Uno de ellos es Lautaro Martínez, quien reconoció que le gustaría convertirse en el próximo dueño del dorsal que durante tantos años llevó Lionel Messi.
La consulta llegó después de la goleada por 4-0 del Inter frente al Genoa, encuentro en el que el delantero convirtió uno de los tantos. En conferencia de prensa, el capitán del conjunto italiano fue consultado sobre la posibilidad de trasladar a la Albiceleste el número que actualmente lleva en su club.
"No lo sé... Seguro que es un número especial, muy importante para Argentina. La usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol... He vivido muchas cosas hermosas con él", expresó.
Sin embargo, el atacante no ocultó sus ganas de asumir ese desafío y dejó una frase contundente sobre su deseo: "Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría".
El Toro ya luce la camiseta número 10 en el Inter y ahora podría aspirar a repetirlo con el seleccionado nacional. Su trayectoria respalda su candidatura: acumula 42 goles con la Albiceleste y es el segundo máximo artillero de la era Lionel Scaloni, sólo por detrás de Messi.
Además, el bahiense logró el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima. Entre sus conquistas más recordadas aparece su gol ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
De cara a la próxima etapa del seleccionado, también aparecen otros nombres en la carrera por el histórico dorsal. Julián Álvarez y Nico Paz son algunos de los futbolistas que asoman como alternativas, aunque la decisión final quedará en manos de Scaloni durante 2027.
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