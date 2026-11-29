“Me he sentido muy bien y muy respetado desde que he llegado acá. Voy a hablar con la dirigencia y lo vamos a definir, pero siempre me he sentido muy cómodo y lo he dicho desde el primer día. Eso no significa más allá de que tengo que sentarme y hablar con la dirigencia para ver qué es lo que vamos a hacer”, sostuvo.

Desde su llegada, Barros Schelotto dirigió 34 partidos en Vélez, con un registro de 14 triunfos, 15 empates y cinco derrotas. Durante ese período, el equipo convirtió 45 goles y recibió 32, además de conseguir mantener el arco en cero en 12 oportunidades.

En el Clausura 2026, el Fortín finalizó tercero en la Zona A con 28 puntos, producto de siete victorias, siete igualdades y dos caídas. En los playoffs superó a Belgrano de Córdoba por penales, después de empatar 2-2, pero quedó eliminado frente a Independiente tras igualar 1-1 y perder en la definición desde los 12 pasos.

Pese al desenlace del campeonato, Vélez tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027. Mientras tanto, diciembre será el mes decisivo para conocer si el Mellizo continúa al mando del conjunto de Liniers o si ambas partes toman caminos diferentes.