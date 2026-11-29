El entrenador se refirió a las negociaciones con la dirigencia, expresó cómo se siente en el club y anticipó cuándo definirá su futuro. La derrota contra el Rojo dejó a Vélez fuera del Torneo Clausura en los cuartos de final.
El futuro de Guillermo Barros Schelotto en Vélez todavía está por definirse. Después de la eliminación ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador fue consultado sobre su continuidad y confirmó que durante los próximos días retomará las conversaciones con la dirigencia.
El contrato del Mellizo finalizará el próximo 31 de diciembre y, aunque todavía no existe una resolución, el técnico explicó que ambas partes habían acordado postergar las negociaciones hasta el cierre de la competencia para evitar distracciones.
“Con el tema de la renovación lo venía hablando con la directiva, quizá de sentarnos una vez que termine el torneo y enfocarnos directamente en lo que iba pasando con el equipo y no con otros temas, que quizá puedan confundir o sacar el foco donde teníamos que enfocarnos. Así que en este tiempo, todo diciembre seguramente, dialogaremos y llegaremos a un acuerdo. Pero será el tiempo de ponernos de acuerdo o no”, manifestó en conferencia de prensa.
Además, el entrenador destacó su experiencia desde que llegó a Liniers, en marzo de 2025, cuando asumió en reemplazo de Sebastián Domínguez. Sin embargo, aclaró que su buena relación con el club no garantiza que continúe al frente del equipo.
“Me he sentido muy bien y muy respetado desde que he llegado acá. Voy a hablar con la dirigencia y lo vamos a definir, pero siempre me he sentido muy cómodo y lo he dicho desde el primer día. Eso no significa más allá de que tengo que sentarme y hablar con la dirigencia para ver qué es lo que vamos a hacer”, sostuvo.
Desde su llegada, Barros Schelotto dirigió 34 partidos en Vélez, con un registro de 14 triunfos, 15 empates y cinco derrotas. Durante ese período, el equipo convirtió 45 goles y recibió 32, además de conseguir mantener el arco en cero en 12 oportunidades.
En el Clausura 2026, el Fortín finalizó tercero en la Zona A con 28 puntos, producto de siete victorias, siete igualdades y dos caídas. En los playoffs superó a Belgrano de Córdoba por penales, después de empatar 2-2, pero quedó eliminado frente a Independiente tras igualar 1-1 y perder en la definición desde los 12 pasos.
Pese al desenlace del campeonato, Vélez tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027. Mientras tanto, diciembre será el mes decisivo para conocer si el Mellizo continúa al mando del conjunto de Liniers o si ambas partes toman caminos diferentes.
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