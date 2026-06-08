River acordó la llegada de Mauro Arambarri y suma su segundo refuerzo

El mediocampista uruguayo dejará Europa tras casi una década y se incorporará al plantel de Eduardo Coudet para reforzar una zona que necesitaba más variantes.
River tiene encaminada la incorporación de Mauro Arambarri y espera anunciarlo en los próximos días como su segundo refuerzo del mercado de pases. El club acordó la compra del 100% de la ficha del mediocampista uruguayo, que llegará procedente de Getafe a cambio de seis millones de euros y estará a disposición de Eduardo Coudet desde el inicio de la pretemporada.
Después de concretar la llegada de Nicolás Otamendi, la dirigencia avanzó rápidamente por otro de los pedidos del entrenador. Aunque todavía restan cuestiones administrativas y el intercambio de documentación para formalizar la operación, en Núñez consideran cerrado el acuerdo y confían en contar con el futbolista de 30 años para afrontar la segunda parte de la temporada.
Arambarri regresará al fútbol sudamericano luego de una extensa etapa en Europa. Tras su salida de Uruguay en 2016 para incorporarse a Burdeaux, construyó gran parte de su carrera en Getafe, donde se convirtió en una pieza importante del equipo español. Su experiencia internacional y continuidad en una de las principales ligas del mundo fueron factores determinantes para acelerar las negociaciones.
La llegada del volante apunta a fortalecer una mitad de cancha que mostró dificultades para generar juego y aportar peso ofensivo. Con capacidad para llegar al área rival, buena pegada de media distancia y participación en acciones de pelota parada, Arambarri ofrece características diferentes a las de Fausto Vera y Aníbal Moreno. En River entienden que puede aportar gol, dinámica y una alternativa valiosa para ampliar las opciones tácticas de Coudet.
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