River acordó la llegada de Mauro Arambarri y suma su segundo refuerzo

El mediocampista uruguayo dejará Europa tras casi una década y se incorporará al plantel de Eduardo Coudet para reforzar una zona que necesitaba más variantes.

River tiene encaminada la incorporación de Mauro Arambarri y espera anunciarlo en los próximos días como su segundo refuerzo del mercado de pases. El club acordó la compra del 100% de la ficha del mediocampista uruguayo, que llegará procedente de Getafe a cambio de seis millones de euros y estará a disposición de Eduardo Coudet desde el inicio de la pretemporada.