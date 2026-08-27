Se sorteó la fase liga de la Champions League: así será el camino de los argentinos

Los partidos más atractivos de la Fase de Liga:

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Manchester City vs. Barcelona

Real Madrid vs. Arsenal

Bayern Munich vs. Atlético de Madrid

Liverpool vs. Inter

PSG vs. Barcelona

Manchester United vs. Atlético de Madrid

Manchester City vs. Porto

RB Leipzig vs. Manchester City

Real Madrid vs. Inter

La Fase de la Liga finalizará el 27 de enero de 2027 y luego comenzará la etapa decisiva rumbo a la final del 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid. El campeón no solo levantará la Orejona, sino que también obtendrá plazas para la Supercopa de Europa 2027, la Champions 2027/28, la Copa Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes 2029.