Se sorteó la fase liga de la Champions League: así será el camino de los argentinos

La nueva edición tendrá una nutrida presencia argentina, con figuras como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, además de cruces entre compatriotas.
El sorteo de la Champions League 2026/27 definió este jueves el camino de los futbolistas y entrenadores argentinos que participarán en la nueva Fase de la Liga. Serán 23 jugadores distribuidos en 14 equipos, además de varios técnicos y asistentes con presencia albiceleste. La primera etapa comenzará el 8 de septiembre y tendrá ocho partidos por club, con cruces destacados entre argentinos.
La Fase de la Liga reemplazará nuevamente al tradicional formato de grupos y cada equipo disputará ocho encuentros contra rivales diferentes. Los equipos que terminen entre el primer y el octavo puesto avanzarán directamente a octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto jugarán un playoff para completar los 16 clasificados. Los ubicados entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados de la competencia.
El sorteo dejó varios cruces con presencia argentina y partidos de enorme atractivo. El Liverpool de Mac Allister enfrentará al Atlético de Madrid de Musso, Julián, Giuliano Simeone y el refuerzo Cuti Romero. Mientras que Manchester City, que acaba de incorporar a Rulli, se medirá con Porto y RB Leipzig, entre otros.
Además, Atlético tendrá como rivales a Bayern Munich y Liverpool, el Inter de Lautaro Martínez chocará con Liverpool y Real Madrid, y Manchester United jugará ante Atlético de Madrid, entre otros duelos destacados. El calendario completo, con días y horarios, se conocerá este sábado 29 de agosto.
Los partidos más atractivos de la Fase de Liga:
Liverpool vs. Atlético de Madrid
Manchester City vs. Barcelona
Real Madrid vs. Arsenal
Bayern Munich vs. Atlético de Madrid
Liverpool vs. Inter
PSG vs. Barcelona
Manchester United vs. Atlético de Madrid
Manchester City vs. Porto
RB Leipzig vs. Manchester City
Real Madrid vs. Inter
La Fase de la Liga finalizará el 27 de enero de 2027 y luego comenzará la etapa decisiva rumbo a la final del 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid. El campeón no solo levantará la Orejona, sino que también obtendrá plazas para la Supercopa de Europa 2027, la Champions 2027/28, la Copa Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes 2029.
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