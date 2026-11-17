PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

De esta manera, Paz es el máximo goleador del inicio de la nueva era de la Scaloneta con 5 gritos en 5 juegos: le anotó a Bolivia, Burkina Faso, Benín y el doblete a Costa Rica de esta noche. Solo no anotó en la caída 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, donde el gol argentino fue de Julián Álvarez. Justamente, La Araña lo sigue en la tabla con 4 tantos en otra buena señal, pensando hace poco sufría depresión en medio de su conflicto con Atlético Madrid.