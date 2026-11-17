Con su doblete en la goleada a Costa Rica en el Kempes, el joven talentoso encabeza la tabla de artilleros de la nueva etapa de la Scaloneta con cinco gritos.
Nicolás Paz volvió a brillar en la Selección Argentina en la goleada a Costa Rica en el amistoso disputado este martes por la noche en el Mario Alberto Kempes en la despedida del combinado nacional del 2026. El joven talentoso anotó un doblete y es el máximo goleador de la nueva era de la Albiceleste tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El futbolista del Como abrió el marcador de la goleada a Costa Rica a los siete minutos de juego con un fuerte zurdazo desde el centro del área chica tras una jugada armada entre Julián Álvarez y Enzo Fernández. Acompañó la jugada y aprovechó que el balón le quedó en sus pies para frotar la lámpara.
Después, Paz firmó su doblete con un derechazo al primer palo, fuerte y al ángulo inatajable para Patrick Sequeira, cuando se acababa el primer tiempo. Fue el 3-0 parcial a favor de la Albiceleste, que se despidió a puro gol contra un equipo de baja jerarquía, como Costa Rica.
De esta manera, Paz es el máximo goleador del inicio de la nueva era de la Scaloneta con 5 gritos en 5 juegos: le anotó a Bolivia, Burkina Faso, Benín y el doblete a Costa Rica de esta noche. Solo no anotó en la caída 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, donde el gol argentino fue de Julián Álvarez. Justamente, La Araña lo sigue en la tabla con 4 tantos en otra buena señal, pensando hace poco sufría depresión en medio de su conflicto con Atlético Madrid.
Nico Paz: 5
Julián Alvarez: 4
Franco Mastantuono: 3
Lautaro Martínez: 2
Cristian Romero: 1
Juan Manuel López: 1
Gianluca Prestianni: 1
Giuliano Simeone: 1
Nicolás Otamendi: 1
Lionel Messi: 1
Alexis Mac Allister: 1
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