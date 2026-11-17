El Millonario sufrirá una baja sensible para el tramo decisivo del certamen debido a que el volante será operado por su discopatía lumbar después de que los bloqueos en la zona no hayan funcionado.
Aníbal Moreno tomó la decisión de pasar por el quirófano para tratar la discopatía lumbar que lo tiene a maltraer desde hace varios meses. El mediocampista de River será intervenido en los próximos días y no volverá a jugar en lo que resta de 2026. El objetivo es que pueda regresar para la pretemporada del próximo año.
La determinación llegó después de varios intentos por evitar la operación. El futbolista se sometió a distintos tratamientos y bloqueos en la zona afectada, pero no obtuvo los resultados esperados y tampoco pudo entrenarse con normalidad en las últimas semanas.
Moreno había regresado a la titularidad frente a Belgrano en Córdoba, después de más de un mes y medio de recuperación, y completó los 90 minutos. Sin embargo, en el triunfo 1 a 0 a Racing volvió a sentir molestias y debió pedir el cambio a los 17 minutos, visiblemente dolorido y entre lágrimas.
De esta manera, Leonardo Ponzio pierde una alternativa importante para los octavos de final del Torneo Clausura y el resto de la competencia. River recibirá a Lanús este domingo en el Monumental, en el inicio de los playoffs, en un certamen que está obligado a ganar para salvar el año...
Ante su ausencia, Santiago Espíndola aparece como una de las principales alternativas para ocupar el puesto de volante central. El juvenil debutó ante Aldosivi y convenció al cuerpo técnico, mientras que Lucas Silva también es una opción para el mediocampo.
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