El Millonario sufrirá una baja sensible para el tramo decisivo del certamen debido a que el volante será operado por su discopatía lumbar después de que los bloqueos en la zona no hayan funcionado.

Aníbal Moreno tomó la decisión de pasar por el quirófano para tratar la discopatía lumbar que lo tiene a maltraer desde hace varios meses. El mediocampista de River será intervenido en los próximos días y no volverá a jugar en lo que resta de 2026. El objetivo es que pueda regresar para la pretemporada del próximo año.