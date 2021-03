Diego Dabove autocrítico: "Tenemos muchas cosas por mejorar"

Las alarmas por los altibajos futbolísticos que no logran disimularse están encendidas, aunque en el corto plazo, el Santo tiene un examen de peso, pues se jugará en un mano a mano con Santos, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con este presente lleno de dudas, el DT asumió consumado el traspié en casa que "en el primer tiempo nos costó llegar al área. Nos preocupa no poder encadenar resultados positivos. Hoy las cosas no salieron como esperábamos. Esto es una cuestión anímica y de confianza. Daré un paso al costado el día que vea que le estoy haciendo mal al club. Por el momento, veo que el equipo está creciendo aunque no nos acompañen los resultados. Estamos más cerca de lo que queremos".

ADEMÁS:

Dura derrota de San Lorenzo como local ante Aldosivi

A la hora de la autocrítica, Dabove admitió en conferencia de prensa que "nos cuesta ser protagonistas de local. Y lo del sistema defensivo esta vez nos funcionó y por eso a los treinta minutos ya teníamos pensado los cambios que se dieron en el segundo tiempo, eso no se dio por el gol de Aldosivi. Y me parece que hubo una mejora importante, aunque no alcanzó para tener una resultado positivo".

El director técnico también encontró puntos positivos en las producción individuales: "Estoy contento que Palacios se haya quedado, y tanto Flores como Rosané rindieron, eso demuestra que se está haciendo un buen trabajo en inferiores. Además, Monetti también respondió, pero ahí, en el arco, no está el problema, tenemos opciones".