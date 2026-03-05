Fútbol |

La crítica de Ángel Di María al Atlético Madrid de Simeone: "Apagan a los jugadores"

Fideo, que jugó en el Real Madrid y le ganó una final de la Champions League al Colchonero, cuestionó el trabajo del entrenador argentino en el club español con los futbolistas.

Ángel Di María criticó al Atlético de Madrid de Diego Simeone, marcando el efecto negativo que genera en sus futbolistas. El jugador de Rosario Central, con pasado en el Real Madrid y que le ganó una final de la Champions League al Colchonero, definió al club como “medio raro” y sugirió que muchos jugadores pierden protagonismo de manera repentina.

“Cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores y empiezan como a desaparecer”, expresó el rosarino en diálogo con Radio La Red, en referencia al funcionamiento del equipo que dirige el Cholo.

El comentario de Di María también apuntó indirectamente a la situación de varios argentinos que hoy integran el plantel del Aleti: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. Según el Fideo, son pocos los que logran sostener una seguidilla larga de titularidades en ese equipo.

De todas maneras, el extremo resaltó que esos mismos futbolistas muestran otra versión cuando se suman al seleccionado argentino. “Lo lindo que tiene la Selección es que cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman, juegan increíble y disfrutan de estar ahí”, remarcó.

El único gol de Di María al Atlético de Madrid

En la misma entrevista, Di María también volvió a referirse a su decisión de retirarse del combinado nacional. A pesar de que algunos compañeros, como Leandro Paredes, insinuaron públicamente que podrían intentar convencerlo de volver, el rosarino se mantiene firme: “Tomé una decisión y la voy a respetar”.

Por último, el campeón del mundo en Qatar 2022 analizó el nivel del fútbol argentino y marcó una diferencia clave con Europa. Según explicó, las condiciones de las canchas influyen mucho en el juego: “Acá es muy difícil jugar con la cancha seca. En Europa la pelota vuela porque las canchas están mojadas”.

ADEMÁS: Trump recibió a Messi y al resto del plantel del Inter Miami en la Casa Blanca

