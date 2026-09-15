Partidazo de Mac Allister: gol y asistencia para que Liverpool elimine a Tottenham

El volante argentino abrió el partido con una definición espectacular y luego asistió a Gakpo en el triunfo 3 a 1 de los Reds a los Spurs para avanzar en la Copa de la Liga de Inglaterra.
Liverpool venció 3 a 1 a Tottenham en Anfield y avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Alexis Mac Allister fue la gran figura del encuentro, con un golazo para abrir el marcador y una asistencia para el segundo tanto de Cody Gakpo. El argentino fue titular y tuvo una actuación decisiva para que los Reds consiguieran la clasificación.
El golazo ocurrió a los 20 minutos y rompió un comienzo parejo con pocas situaciones. Mac Allister recibió la pelota en las inmediaciones del área y, sin darle tiempo a reaccionar a la defensa de Tottenham, abrió el pie derecho y la puso en el ángulo izquierdo de Martin Dúbravka, que nada pudo hacer. Definición de enorme categoría del argentino.
El ex Boca y Argentinos volvió a ser protagonista en el inicio del complemento, a los 7 minutos, con una asistencia a Gakpo, quien controló dentro del área y sacó un remate cruzado para poner el 2-0. Tottenham reaccionó y descontó a través de Conor Gallagher a los 23' de esta etapa, por lo que Liverpool tuvo que soportar un cierre intenso, con Mamardashvili como otra de las figuras.
Cuando el partido se complicaba, Dominik Szoboszlai apareció a los 45 minutos con otro golazo y sentenció el 3-1. Así, Liverpool se metió en la cuarta ronda de la Copa de la Liga y Mac Allister volvió a dejar su sello: gol, asistencia y una actuación determinante en Anfield. En Tottenham fueron titulares el argentino Marcos Senesi y el uruguayo Rodrigo Bentancur.
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