Partidazo de Mac Allister: gol y asistencia para que Liverpool elimine a Tottenham

El ex Boca y Argentinos volvió a ser protagonista en el inicio del complemento, a los 7 minutos, con una asistencia a Gakpo, quien controló dentro del área y sacó un remate cruzado para poner el 2-0. Tottenham reaccionó y descontó a través de Conor Gallagher a los 23' de esta etapa, por lo que Liverpool tuvo que soportar un cierre intenso, con Mamardashvili como otra de las figuras.