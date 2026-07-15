Driussi sufrió un nuevo desgarro y será baja en el debut de River por Copa Argentina

El delantero padeció una lesión en el gemelo derecho durante un entrenamiento y afrontará al menos tres semanas de recuperación, por lo que también está en duda para el inicio del Torneo Clausura.
Sebastián Driussi volvió a lesionarse y no podrá estar en el estreno oficial de River en el segundo semestre. El delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante el entrenamiento de este miércoles y quedó descartado para el partido del viernes frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. La nueva dolencia también compromete su presencia en las primeras fechas del Torneo Clausura, ya que demandará un período de recuperación de al menos tres semanas.
La lesión llega cuando el atacante parecía haber dejado atrás el esguince de rodilla grado II que había sufrido durante el cierre del primer semestre. Tras completar la recuperación, Driussi había mostrado una buena respuesta física en la pretemporada e incluso se destacó con un doblete en el amistoso ante Flamengo. Sin embargo, una molestia lo obligó a abandonar la práctica y los estudios confirmaron un nuevo problema muscular, el quinto desde su regreso al club.
El historial físico del delantero empieza a convertirse en una preocupación para River. Desde su vuelta acumula siete lesiones en apenas un año y medio, entre desgarros musculares, un esguince de tobillo y otro de rodilla, una seguidilla que le impidió sostener continuidad. A pesar de esos inconvenientes, cada vez que logró una serie de partidos consecutivos respondió con buen rendimiento y convirtió 17 goles en los 53 encuentros que disputó en su segundo ciclo en el club.
La baja de Driussi obliga a Eduardo Coudet a modificar el ataque para el compromiso en Salta. Todo indicaba que compartiría la delantera con Facundo Colidio, pero ahora el cuerpo técnico deberá definir a su reemplazante. Mientras Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán continúan adaptándose tras sus incorporaciones, Joaquín Freitas aparece como el principal candidato para ocupar un lugar entre los titulares.
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