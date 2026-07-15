Driussi sufrió un nuevo desgarro y será baja en el debut de River por Copa Argentina

El delantero padeció una lesión en el gemelo derecho durante un entrenamiento y afrontará al menos tres semanas de recuperación, por lo que también está en duda para el inicio del Torneo Clausura.

Sebastián Driussi volvió a lesionarse y no podrá estar en el estreno oficial de River en el segundo semestre. El delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante el entrenamiento de este miércoles y quedó descartado para el partido del viernes frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. La nueva dolencia también compromete su presencia en las primeras fechas del Torneo Clausura, ya que demandará un período de recuperación de al menos tres semanas.