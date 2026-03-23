Duro golpe para River y la Selección: se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel

El defensor sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo en el duelo con Estudiantes de Río Cuarto y quedó desafectado de los amistosos de la Albiceleste.
Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo en el duelo de River con Estudiantes de Río Cuarto y será baja para el Millonario y la Selección Argentina. De hecho, quedó desafectado de los amistosos de la Albiceleste con Mauritania y Zambia, previo a la Copa del Mundo.
Montiel, quien había convertido de penal el primero en el triunfo por 2-0 de su equipo en Río Cuarto, salió en camilla y con claros gestos de dolor cuando finalizaba el encuentro. En las últimas horas se conoció la gravedad de su estado físico y se confirmó que será baja por un tiempo.
De esta manera, Montiel se quedará afuera de los dos amistosos que la Selección Argentina afrontará ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo respectivamente en La Bombonera. Habrá que ver si Lionel Scaloni decide reemplazarlo con algún futbolista debido a que el único lateral derecho que le queda entre los concentrados es Nahuel Molina, quien el fin de semana convirtió un golazo para Atlético Madrid en la derrota con Real Madrid.
Más allá de la Selección, la lesión de Montiel también genera sufrimiento en River, ya que al equipo conducido por Eduardo Coudet se le viene una seguidilla de partidos importantes aunque con la buena noticia de que el fin de semana no habrá Liga Profesional por la fecha FIFA.
Próximamente, River recibirá a Belgrano en el Monumental y después se le vendrán de manera consecutiva dos clásicos: primero deberá ir a Avellaneda para enfrentar a Racing y, luego, recibirá a Boca en el Superclásico. Además, comenzará la Copa Sudamericana.
River informó que la lesión de Montiel es grado 1, como la que tuvo recientemente Juanfer Quintero, que le permitió al colombiano volver después de un par de semanas. El club de Núñez apunta hoy a que Cachete pueda estar ante Boca, aunque habrá que ver si incluso puede llegar a volver a estar antes.
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