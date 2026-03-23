Duro golpe para River y la Selección: se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel

Próximamente, River recibirá a Belgrano en el Monumental y después se le vendrán de manera consecutiva dos clásicos: primero deberá ir a Avellaneda para enfrentar a Racing y, luego, recibirá a Boca en el Superclásico. Además, comenzará la Copa Sudamericana.

River informó que la lesión de Montiel es grado 1, como la que tuvo recientemente Juanfer Quintero, que le permitió al colombiano volver después de un par de semanas. El club de Núñez apunta hoy a que Cachete pueda estar ante Boca, aunque habrá que ver si incluso puede llegar a volver a estar antes.