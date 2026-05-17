Argentinos Juniors y Belgrano definen al otro finalista del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

El Bicho recibe al Pirata esta tarde desde las 17 en el Estadio Diego Armando Maradona. El ganador definirá el primer título del año el próximo domingo ante River, en Córdoba.
Con la mirada atenta de River, que ya aseguró su lugar en la gran final del próximo domingo en Córdoba, Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán esta tarde, desde las 17, por la segunda semi del Torneo Apertura en el Estadio Diego Armando Maradona. El partido se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium.
Este cruce, que ya se había dado en la tercera fecha de la fase inicial, con un pálido 0-0 en La Paternal el pasado 2 de febrero de este año, tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa y contará con la presencia de Lucas Novelli en el VAR.
El Bicho llega a esta instancia luego de haber batallado durante más de 120 minutos para eliminar a Huracán en los cuartos de final. Fue una sufrida y ajustada victoria por 1-0, gracias a un cabezazo inatajable de su goleador Tomás Molina tras un centro preciso de Leandro Lozano en el alargue.
Al equipo de Nicolás Diez, que terminó tercero de la Zona B y despachó en octavos a Lanús con un cómodo 2-0, le sobran razones para ilusionarse. Es una máquina de ganar en su casa: de los últimos 25 partidos, cosechó 17 triunfos, seis empates y tan solo dos derrotas; la última, el 1-0 frente a Barcelona de Ecuador por el Repechaje de la Copa Libertadores. Para encontrar un tropiezo en el ámbito local, hay que remontarse al 14 de marzo de 2025, cuando Aldosivi lo sorprendió con un 2-0.
Por su parte, el Pirata, quinto en su mismo grupo, parece arribar más descansado a este cruce decisivo. Con un fútbol de pura contundencia y con Lucas Zelarayán como gran figura, le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe el pasado martes en el Gigante de Alberdi en los 90 minutos reglamentarios, por los goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.
El conjunto de Ricardo Zielinski, que podrá volver a contar con su artillero Lucas Passerini (cumplió una fecha de suspensión), es el único que no necesitó del tiempo extra para avanzar de fase. Anteriormente, le había ganado el clásico a Talleres por 1-0 en el Mario Alberto Kempes, justamente la sede de la final del próximo domingo. Será frente a River, que espera adversario luego de haber barrido al Rosario Central de Ángel Di María con un 1-0 en el Monumental.
Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
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