Enrique Macaya Márquez se prepara para el Mundial y busca un récord a sus 91 años

Si se concreta su presencia, el periodista argentino ampliará un récord único en la historia del periodismo deportivo. Su primera cobertura mundialista fue en Suecia 1958 y desde entonces estuvo presente en todas las ediciones, incluida Qatar 2022, donde presenció la consagración de la Selección argentina. A lo largo de su carrera también cubrió los títulos de 1978 y 1986 y se convirtió en una referencia del análisis táctico en radio y televisión.