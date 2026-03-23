Enrique Macaya Márquez se prepara para el Mundial y busca un récord a sus 91 años

El periodista deportivo está en buen estado de salud y se alista para cubrir su Copa del Mundo número 18, tras más de seis décadas de trayectoria.
Enrique Macaya Márquez se prepara para cubrir el Mundial 2026 y, a los 91 años, podría alcanzar un récord histórico al participar en su Copa del Mundo número 18 de manera consecutiva. Su nombre tomó relevancia tras el fallecimiento de Marcelo Araujo, su histórico compañero, y Ernesto Cherquis Bialo, lo que generó preocupación sobre el estado de salud del reconocido periodista.
Según trascendió en las últimas horas, Macaya se encuentra en buen estado y continúa activo profesionalmente. Desde la cuenta especializada Tribuna Deportiva confirmaron que el analista participó de una sesión de fotos para DSports de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que ratifica que formará parte de la cobertura del torneo.
Si se concreta su presencia, el periodista argentino ampliará un récord único en la historia del periodismo deportivo. Su primera cobertura mundialista fue en Suecia 1958 y desde entonces estuvo presente en todas las ediciones, incluida Qatar 2022, donde presenció la consagración de la Selección argentina. A lo largo de su carrera también cubrió los títulos de 1978 y 1986 y se convirtió en una referencia del análisis táctico en radio y televisión.
Su trayectoria fue reconocida en distintos ámbitos del periodismo deportivo. Durante el Mundial de Qatar, la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva le entregaron una distinción especial por la cantidad de Copas del Mundo cubiertas, un registro inédito a nivel internacional. En el país también recibió premios Konex y homenajes por su aporte a la difusión del fútbol durante más de seis décadas.
Además de su trabajo en los medios, Macaya publicó libros dedicados al análisis del juego, entre ellos Mi visión del fútbol y Mis mundiales, donde repasó su experiencia en cada torneo. A pocos meses de cumplir 92 años, continúa vinculado a las transmisiones internacionales y se prepara para lo que podría ser otra marca histórica en el Mundial 2026.
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