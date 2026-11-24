"Espero que sí, para mí sería muy lindo. Llegué con 18 años y no me veo en otro lado, pero el fútbol cambia mucho, a veces cambia de golpe, sobre todo en este fútbol más moderno, digamos, donde hay muchos movimientos", expresó cuando le preguntaron por su intención de terminar su carrera en el Calcio. Sin embargo, también dejó una puerta abierta a otros escenarios: "Disfruto ahora, me queda un año de contrato acá y disfruto este momento, de lo que está haciendo el equipo y después veremos".