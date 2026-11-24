El delantero de Roma manifestó su deseo de retirarse en el fútbol italiano, aunque dejó abierta la posibilidad de que sus planes cambien en una declaración que bajó un poco la ilusión del Xeneize.
Paulo Dybala se refirió a su futuro futbolístico y dejó una declaración que podría enfriar las expectativas de Boca de incorporarlo en algún momento de su carrera. Durante la conferencia de prensa previa al partido que la Roma disputará este miércoles ante el PSG por la Champions League, el delantero argentino reconoció que su deseo es retirarse en el fútbol italiano, aunque también aclaró que todavía no tiene certezas sobre lo que sucederá más adelante.
"Espero que sí, para mí sería muy lindo. Llegué con 18 años y no me veo en otro lado, pero el fútbol cambia mucho, a veces cambia de golpe, sobre todo en este fútbol más moderno, digamos, donde hay muchos movimientos", expresó cuando le preguntaron por su intención de terminar su carrera en el Calcio. Sin embargo, también dejó una puerta abierta a otros escenarios: "Disfruto ahora, me queda un año de contrato acá y disfruto este momento, de lo que está haciendo el equipo y después veremos".
La posibilidad de que Dybala juegue en Boca generó expectativa en más de una oportunidad, principalmente porque el cordobés confesó ser hincha del Xeneize y mantiene una relación cercana con Leandro Paredes, con quien compartió equipo en la Selección Argentina y también en la Roma. Ese vínculo alimentó las versiones sobre una eventual llegada al fútbol argentino, aunque las recientes declaraciones del delantero parecen acercarlo más a la continuidad en Italia. De todas maneras, su respuesta no fue definitiva y el propio futbolista evitó descartar cambios en sus planes.
En otro tramo de la conferencia, el argentino también habló sobre su estado físico después de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y se mostró conforme con su recuperación. "En este momento me siento bien. No tuve tantos problemas durante el período de la lesión, también porque después hubo la pausa y pude trabajar dos semanas con el equipo. Me sentí bien en los minutos que jugué contra el Parma y, seguramente, con el tiempo, partido tras partido, me sentiré cada vez mejor", explicó.
Dybala llegó a Italia en 2012, cuando Palermo lo incorporó desde Instituto y tres años después pasó a la Juventus, donde permaneció durante siete temporadas y consiguió varios títulos. Desde 2022 forma parte de la Roma, equipo con el que todavía tiene un año de contrato. A sus 33 años, atraviesa una etapa en la que comienza a proyectar cómo será el cierre de su carrera, aunque por ahora su prioridad está puesta en recuperarse por completo y ayudar al conjunto capitalino en los compromisos que tiene por delante.
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