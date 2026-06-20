Ecuador chocó con el arquero de Curazao, empató y complicó su estadía en el Mundial

Ecuador salió más decidido que nunca al complemento y probó por todos lados, con ataques por los costados, por el centro y pelotas paradas pero siempre con el mismo final: Room tapando con voladas de acá para allá, con una mano, con las dos, con un pie, capturando, despejando para un costado, para otro, para arriba del travesaño. En el medio, Hernán Galíndez, arquero de Huracán, tuvo una triple atajada en una gran jugada de Curazao fuera de contexto. Y, cerca del final, Ángelo Preciado reventó el travesaño con un centro pasado que se fue cerrando. Fue 0 a 0 en Kansas.