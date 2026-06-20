Ecuador chocó con el arquero de Curazao, empató y complicó su estadía en el Mundial

El equipo de Beccacece jugó un gran partido con 15 remates al arco pero sufrió la brillante actuación de Eloy Room, quedó como uno de los peores terceros y cierra con Alemania.
Ecuador chocó con el arquero de Curazao, empató 0 a 0 en Kansas y complicó su continuidad en el Mundial 2026, que tendrá que ganársela contra ni más ni menos que Alemania. El equipo de Beccacece jugó un gran partido con 15 remates al arco pero sufrió la brillante actuación de Eloy Room y necesitará sumar contra los teutones. Por su parte, Curazao sumó su primer punto mundialista tras su estreno con goleada sufrida con los alemanes.
El partido fue un monólogo de Ecuador como dueño del balón y atacando constantemente a Curazao, o más bien, de la frustración del equipo sudamericano frente a un Room iluminado que parecía la suma del prime de Buffon, Casillas y Neuer juntos. El arquero del Miami FC tuvo ¡15 atajadas y quedó a una de igualar el récord en un partido mundialista!
El partido comenzó con una increíble atajada de Room a Enner Valencia en un disparo fuerte a quemarropa cuando iban dos minutos de juego. Un spoiler de lo que sería el encuentro en el estadio de Kansas que continuó con atajadas a John Yeboah y otra a Valencia con menos de 20 minutos en el marcador y dos intervenciones más antes del descanso.
Ecuador salió más decidido que nunca al complemento y probó por todos lados, con ataques por los costados, por el centro y pelotas paradas pero siempre con el mismo final: Room tapando con voladas de acá para allá, con una mano, con las dos, con un pie, capturando, despejando para un costado, para otro, para arriba del travesaño. En el medio, Hernán Galíndez, arquero de Huracán, tuvo una triple atajada en una gran jugada de Curazao fuera de contexto. Y, cerca del final, Ángelo Preciado reventó el travesaño con un centro pasado que se fue cerrando. Fue 0 a 0 en Kansas.
Ecuador está salado en este Mundial: jugó un buen partido parejo con Costa de Marfil y cayó 1 a 0 para irse con las manos vacías, ahora mereció golear pero terminó empatando por una de las mejores actuaciones de un arquero en un partido mundialista y para colmo tendrá que buscar la clasificación con Alemania. Ecuador quedó como el octavo mejor tercero y puede bajar más porque quedan partidos en esta jornada y si pasa saldrá de la zona de clasificación.
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