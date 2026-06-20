Argentina enfrenta a Austria: los dos duelos con Maradona como protagonista

La Scaloneta buscará este lunes la clasificación a 16avos del Mundial contra el combinado europeo con el que tiene un triunfo y un empate en el historial.
Argentina enfrentará a Austria este lunes desde las 14 horas en el estadio Dallas con el objetivo de conseguir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 a una fecha de la finalización del Grupo J. El historial con el combinado europeo es muy corto, pero positivo y con un suceso importante para la Albiceleste.
Argentina enfrentó a Austria por primera vez el 21 de mayo de 1980 en un amistoso en el Praterstadion de Viena. El combinado albiceleste, que venía de ser campeón del mundo y tenía a César Luis Menotti como entrenador, contó con un joven Diego Maradona como titular que tuvo un partido especial.
Argentina aplastó a Austria por 5 a 1 en Viena pero el partido siempre será recordado porque se dio el único hat-trick de Maradona en la Selección. Diego, que tenía apenas 19 años, anotó los últimos tres goles de la goleada. El primero fue amagando al arquero rival y disparando desde el césped tras una exquisita doble pared con José Daniel Valencia, que se activó al sacar rápido una falta en ataque cometida al propio Diez.
Minutos después, Diego recibió dentro del área y definió con un toque sutil para superar al arquero rival y terminó su partido goleador con otro toque dentro del área. Previamente a sus goles, Santiago Santamaría (limpiando al arquero) y Leopoldo Luque (hermosa vaselina) anotaron para Argentina. Kurt Jara descontó para los austríacos.
Diez años más tarde, ya con Carlos Salvador Bilardo como entrenador y en la previa del Mundial de Italia, en el que Argentina iba a defender su segunda corona, el Ernst-Happel-Stadion de Viena fue testigo del segundo amistoso entre ambas selecciones. Aquel 3 de mayo de 1990, Argentina y Austria igualaron 1 a 1 con goles de Manfred Zsak y Jorge Burruchaga. Diego también fue protagonista siendo titular del equipo albiceleste.
La gran coincidencia entre los tres partidos (contando el de este lunes) es que Argentina siempre enfrentó a Austria como campeón del mundo vigente. Sí, primero de Argentina 1978, luego de México 1986 y ahora de Qatar 2022. Diego supo brillar contra ellos y ahora Leo viene dulce tras su triplete a Argelia.
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