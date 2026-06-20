Argentina enfrenta a Austria: los dos duelos con Maradona como protagonista

Diez años más tarde, ya con Carlos Salvador Bilardo como entrenador y en la previa del Mundial de Italia, en el que Argentina iba a defender su segunda corona, el Ernst-Happel-Stadion de Viena fue testigo del segundo amistoso entre ambas selecciones. Aquel 3 de mayo de 1990, Argentina y Austria igualaron 1 a 1 con goles de Manfred Zsak y Jorge Burruchaga. Diego también fue protagonista siendo titular del equipo albiceleste.

La gran coincidencia entre los tres partidos (contando el de este lunes) es que Argentina siempre enfrentó a Austria como campeón del mundo vigente. Sí, primero de Argentina 1978, luego de México 1986 y ahora de Qatar 2022. Diego supo brillar contra ellos y ahora Leo viene dulce tras su triplete a Argelia.