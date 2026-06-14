Lionel Scaloni probó dos esquemas en el entrenamiento de la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste paró una línea de cuatro defensores y luego una de tres en una práctica pensando en el debut del martes contra Argelia.
Lionel Scaloni probó dos esquemas distintos en el entrenamiento de la Selección Argentina pensando en el debut del martes contra Argelia en el Mundial 2026. El entrenador de la Albiceleste paró una línea de cuatro defensores y luego una de tres en una práctica demostrando que mantiene varias dudas para el encuentro contra el país africano.
En primer lugar, Scaloni paró un 4-4-2, con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Más tarde, ingresó Facundo Medina para jugar de lateral izquierdo y el que salió fue Cuti Romero. Por otro lado, Nahuel Molina iría como lateral derecho más allá del equipo parado en cancha.
La dupla central sí es una incógnita, con tres nombres para dos puestos, pero también existe una posibilidad de que jueguen todos, con Licha de '3', como ha jugado en algunas ocasiones con la camiseta albiceleste. Cabe remarcar que Nicolás Tagliafico posee una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginará al menos para el estreno.
Y, más tarde, Scaloni ensayó un 3-5-2, con dos carrileros ofensivos como Giuliano Simeone por derecha y Nicolás González por izquierda. Romero fue el stopper por derecha, Otamendi el líbero y Lisandro Martínez el stopper por izquierda en un esquema mucho más ofensivo y muy poco probable que lo utilice de arranque.
Del medio para arriba el panorama parece estar más claro. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se repartirían la mitad de la cancha, mientras que la delantera estaría conformada por Lionel Messi y Lautaro Martínez, que le ganaría la pulseada a Julián Álvarez debido a la lesión en el ligamento del tobillo izquierdo que marginó al hombre del Atlético de Madrid de los dos amistosos previos.
Por último, Thiago Almada corre con ventaja sobre Giuliano Simeone por el puesto restante. Pese a que el surgido de las inferiores de Vélez no tuvo la mejor de las temporadas en el conjunto que dirige Diego Simeone, durante el último año fue ganando importancia dentro de la Selección Argentina como consecuencia de sus goles y sus rendimientos destacados.
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