Lionel Scaloni probó dos esquemas en el entrenamiento de la Selección Argentina

Del medio para arriba el panorama parece estar más claro. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se repartirían la mitad de la cancha, mientras que la delantera estaría conformada por Lionel Messi y Lautaro Martínez, que le ganaría la pulseada a Julián Álvarez debido a la lesión en el ligamento del tobillo izquierdo que marginó al hombre del Atlético de Madrid de los dos amistosos previos.

Por último, Thiago Almada corre con ventaja sobre Giuliano Simeone por el puesto restante. Pese a que el surgido de las inferiores de Vélez no tuvo la mejor de las temporadas en el conjunto que dirige Diego Simeone, durante el último año fue ganando importancia dentro de la Selección Argentina como consecuencia de sus goles y sus rendimientos destacados.