RD Congo podría afrontar el Mundial sin hinchas por un fuerte brote de ébola

A tan solo 22 días del comienzo de la Copa del Mundo, la selección africana sufre un importante problema sanitario en su país, que derivaría en una prohibición de ingreso para sus seguidores.
La República Democrática del Congo atraviesa un extraño brote de ébola conocido como Bundibugyo, el cual le habría provocado la muerte a más de 130 personas en el sector este del país. Por consecuencia, se cancelaron tres entrenamientos de la selección y una despedida prevista con los hinchas en Kinshasa, la capital, debido a la emergencia de salud pública según declaró la Organización Mundial de la Salud.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguraron esta semana que Estados Unidos tendría decidido prohibir el ingreso de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas. Es más, la decisión se extendería por, al menos, 30 días. Así, de concretarse, el seleccionado africano afrontaría el segundo Mundial de su historia sin la convocatoria de su público.
Sin embargo, la delegación mundialista no se vería afectada y su participación en la competencia no correría ningún tipo de riesgo aunque deberán cumplir una condición: no haber regresado a Congo en las últimas tres semanas, según aseguró un funcionario del país que será sede principal.
Aquellos que sí hayan vuelto durante el periodo de 21 días, deberán someterse a los mismos requisitos de cuarentena que los ciudadanos estadounidenses, que busquen regresar desde lugares afectados. La misma no se aplicará a los aficionados que deben cumplir con los mencionados 30 días.
La FIFA emitió un comunicado oficial afirmando que "está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad". Sin embargo, todos los jugadores del plantel y el propio entrenador, Sébastien Desabre, radican fuera de territorio congoleño, especialmente en Francia.
El combinado africano logró la clasificación a la cita mundialista, después de 52 años de su primera participación en Alemania 1974, aunque siendo conocido como Zaire, el nombre que había tomado el país por esos años. Así, en Estados Unidos, México y Canadá disputará su segunda Copa del Mundo.
El calendario de Congo en la fase de grupos es el siguiente: 17/6 vs. Portugal (14 horas) en el NGR Stadium, 23/6 vs. Colombia (23 horas) en el Estadio Akron y 27/6 vs. Uzbekistán (20.30 horas) en el Mercedes-Benz Stadium.
comentar