RD Congo podría afrontar el Mundial sin hinchas por un fuerte brote de ébola

Aquellos que sí hayan vuelto durante el periodo de 21 días, deberán someterse a los mismos requisitos de cuarentena que los ciudadanos estadounidenses, que busquen regresar desde lugares afectados. La misma no se aplicará a los aficionados que deben cumplir con los mencionados 30 días.

La FIFA emitió un comunicado oficial afirmando que "está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad". Sin embargo, todos los jugadores del plantel y el propio entrenador, Sébastien Desabre, radican fuera de territorio congoleño, especialmente en Francia.

El combinado africano logró la clasificación a la cita mundialista, después de 52 años de su primera participación en Alemania 1974, aunque siendo conocido como Zaire, el nombre que había tomado el país por esos años. Así, en Estados Unidos, México y Canadá disputará su segunda Copa del Mundo.

El calendario de Congo en la fase de grupos es el siguiente: 17/6 vs. Portugal (14 horas) en el NGR Stadium, 23/6 vs. Colombia (23 horas) en el Estadio Akron y 27/6 vs. Uzbekistán (20.30 horas) en el Mercedes-Benz Stadium.