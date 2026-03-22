Eduardo Coudet: de "tenemos mucho para mejorar" al grupo de Copa Sudamericana

Pese al triunfo 2 a 0 de River a Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador fue autocrítico con el rendimiento de su equipo: "Podemos jugar mucho mejor".
River sufrió pero venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la doceava fecha del Torneo Apertura en un encuentro marcado por la acción del VAR. Tras el tercer triunfo al hilo en el comienzo de su ciclo, Eduardo Coudet valoró la victoria aunque dejó en claro que el equipo tiene mucho que mejorar.
"Sabíamos que iba a hacer un partido más de pelea que de juego. No son excusas, las condiciones del campo con una cancha seca, despareja es difícil de jugar. Así todo podemos jugar mejor, es muy trabado. Era muy importante sacar los tres puntos en un campo así. Si hay que pelear, tenemos que pelear. Desde este lado es difícil porque no tenemos las características para hacerlo", inició el Chacho en conferencia de prensa.
"Tenemos que aprender a disputar y a sacar estos partidos adelante. En ese sentido corrieron mucho, disputaron mucho. Podemos y tenemos que jugar mucho más. En conclusión: el partido fue malísimo. Para mí verlo desde afuera fue así. Pero llevarnos en un partido malísimo los tres puntos y adaptarnos... Se van a dar partidos así. Terminan siendo campos muy difíciles, todavía más para las características que tenemos de jugadores. Pero nos adaptaremos", agregó el DT.
"Podemos mejorar y tenemos mucho para hacerlo. Ahora sí me deja conforme el adaptarnos sin tener las herramientas para ese tipo de juego. Subiabre va a tener que disputar, Galván, Freitas, Driussi... Estos partidos son cerrados así", concluyó el análisis del partido.
"Ganar te da tranquilidad. Es mérito de los jugadores. Sacaron 13 de los últimos 15 puntos. Por eso tenemos que mirar para arriba. Acá es salir primero. No se juega por otra cosa. Miramos para arriba y tratamos de llegar a lo más alto más allá de que hoy el formato de torneo para mí sería más que importante seguir sumando de a tres y mirar desde lo más alto", expresó con la buena racha que hilvanó River en sus últimas presentaciones.
Por otro lado, se refirió a la situación de los lesionados: "Germán (Pezzella) está haciendo fútbol y lo vamos acompañando. Cuando se vea una muy buena versión de él lo vamos a necesitar. No soy un entrenador que quiera acelerar plazos. Cuando vuelva tenemos que ver una buena versión de él y la vamos a ver. Maxi Meza todavía tiene tiempo"
Y, por último, habló del grupo de Copa Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo: "El que nos tocara está bien: ir, jugar, hacerse fuerte en casa, adaptarte a lo que se presente afuera. Por ahí el viaje a Venezuela es el más pesado, me tocó ir con Atlético Mineiro también y hay que adaptarse. Pensar en positivo y en ganar. Esto es ganar, ganar y ganar. No hay misterio".
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