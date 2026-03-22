Eduardo Coudet: de "tenemos mucho para mejorar" al grupo de Copa Sudamericana

"Ganar te da tranquilidad. Es mérito de los jugadores. Sacaron 13 de los últimos 15 puntos. Por eso tenemos que mirar para arriba. Acá es salir primero. No se juega por otra cosa. Miramos para arriba y tratamos de llegar a lo más alto más allá de que hoy el formato de torneo para mí sería más que importante seguir sumando de a tres y mirar desde lo más alto", expresó con la buena racha que hilvanó River en sus últimas presentaciones.

Por otro lado, se refirió a la situación de los lesionados: "Germán (Pezzella) está haciendo fútbol y lo vamos acompañando. Cuando se vea una muy buena versión de él lo vamos a necesitar. No soy un entrenador que quiera acelerar plazos. Cuando vuelva tenemos que ver una buena versión de él y la vamos a ver. Maxi Meza todavía tiene tiempo"

Y, por último, habló del grupo de Copa Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo: "El que nos tocara está bien: ir, jugar, hacerse fuerte en casa, adaptarte a lo que se presente afuera. Por ahí el viaje a Venezuela es el más pesado, me tocó ir con Atlético Mineiro también y hay que adaptarse. Pensar en positivo y en ganar. Esto es ganar, ganar y ganar. No hay misterio".