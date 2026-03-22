Argentina vs. Mauritania: cuánto costarán las entradas y cuándo se venderán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver otra vez a la Scaloneta en casa. Podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue con la Selección en el país, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación del seleccionado en la Argentina.