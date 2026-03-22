Argentina vs. Mauritania: cuánto costarán las entradas y cuándo se venderán

Desde la AFA confirmaron los precios de los tickets y cómo podrán ser adquiridos por los hinchas. Será la anteúltima oportunidad de ver a Lionel Messi y compañía antes del Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este domingo el precio de las entradas para el amistoso que la Selección jugará el próximo 27 de marzo contra Mauritania en la Bombonera. Un partido que genera enorme expectativa entre los hinchas, ya que será una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.
Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos del seleccionado en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.
La venta de tickets se realizará desde este lunes, a las 10, a través de la plataforma oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick). Los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra. Tal como suele suceder, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.
La apertura de la Bombonera está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. La AFA confirmó también que habrá show musicales a cargo de Pablo Lescano y Mala Fama, y fuegos artificiales. El amistoso comenzará a las 20.15.
Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver otra vez a la Scaloneta en casa. Podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue con la Selección en el país, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación del seleccionado en la Argentina.
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