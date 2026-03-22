Donald Trump amenazó a Irán y le dio 48 horas para que libere el estrecho de Ormuz

Así las cosas, Trump presentó la apertura del estrecho de Ormuz como "una maniobra militar muy sencilla" y "relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", matizó, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó en los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra la República Islámica, que también atacó territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluidas bases militares.

estrechodeormuz El cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo y gas internacional, produjo una disparada en los precios.

La respuesta de Irán tras las amenazas de Donald Trump

Las autoridades iraníes advirtieron a Trump que cualquier ataque contra la infraestructura de la República Islámica tendrá represalias, tras el ultimátum en relación al estrecho de Ormuz lanzado por el dirigente republicano, a quien desde Teherán tildaron de "fracasado" por sus "delirios" sobre haber "borrado de Irán del mapa".

"Siguiendo las advertencias anteriores, si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región serán objetivo", señaló un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), uno de los mandos operativos militares de Irán, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní (IRIB).

En esta línea, desde el Cuartel criticaron que el jefe de Estado norteamericano está "vendiendo como una victoria" lo que en realidad es una "derrota estratégica", y subrayaron que "el objetivo de Irán ahora es expulsar a Estados Unidos de la región para no ser más atacado".