Donald Trump amenazó a Irán y le dio 48 horas para que libere el estrecho de Ormuz

Dijo que, si no lo reabre en ese plazo, lanzará ataques contra las centrales eléctricas de la República Islámica. "Comenzando por la más grande", advirtió el presidente de EE.UU. Cuál fue la respuesta de Irán.
El presidente norteamericano, Donald Trump, envió un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que amenazó con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas. La advertencia se produjo en el marco de los ataques del régimen a buques en este paso estratégico en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní desde el 28 de febrero pasado.
"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", aseguró el líder republicano a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.
Unos minutos antes, Trump había alardeado en la misma red social de haber "borrado a Irán del mapa", a pesar de los comentarios de "analistas (de ese país) de poca monta" que sostienen que Estados Unidos no cumplió sus objetivos en la región. "¡Claro que sí (los hemos cumplido), y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo", expresó tras reiterar que él no quiere llegar a un acuerdo y que su estrategia va "semanas por delante de lo previsto".
Estos comentarios llegaron después de que el líder norteamericano defendiera el último viernes que no tiene interés en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que EE.UU. está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.
Así las cosas, Trump presentó la apertura del estrecho de Ormuz como "una maniobra militar muy sencilla" y "relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", matizó, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó en los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra la República Islámica, que también atacó territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluidas bases militares.
Las autoridades iraníes advirtieron a Trump que cualquier ataque contra la infraestructura de la República Islámica tendrá represalias, tras el ultimátum en relación al estrecho de Ormuz lanzado por el dirigente republicano, a quien desde Teherán tildaron de "fracasado" por sus "delirios" sobre haber "borrado de Irán del mapa".
"Siguiendo las advertencias anteriores, si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región serán objetivo", señaló un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), uno de los mandos operativos militares de Irán, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní (IRIB).
En esta línea, desde el Cuartel criticaron que el jefe de Estado norteamericano está "vendiendo como una victoria" lo que en realidad es una "derrota estratégica", y subrayaron que "el objetivo de Irán ahora es expulsar a Estados Unidos de la región para no ser más atacado".