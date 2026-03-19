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Ramón Díaz bancó la llegada de Eduardo Coudet como entrenador de River

El histórico técnico del Millonario evitó cualquier polémica por no haber sido elegido y aseguró que Chacho tiene las condiciones para darle funcionamiento al equipo.

Ramón Díaz bancó la llegada de Eduardo Coudet como entrenador de River. El histórico técnico del Millonario evitó cualquier polémica por no haber sido elegido y aseguró que Chacho tiene las condiciones para darle funcionamiento al equipo que acaba de conocer sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Pelado, que no fue tenido en cuenta por la dirigencia pese al pedido de algunos hinchas, eligió mantener un tono conciliador y destacó la relación personal que mantiene con el actual entrenador. “El Chacho es un amigo, seguramente le va a dar funcionamiento y resultados importantes al club, le deseo lo mejor”, expresó en una entrevista radial.

Ramón también contó que la relación entre ambos viene de hace muchos años, incluso desde su etapa como jugador: “Siempre hablo con él, Emiliano también. Estamos en contacto”. “Cuando estuvimos en Internacional nos ayudó muchísimo a conocer el club y el ambiente. Hay que agradecerle y mandarle un abrazo grande”, concluyó.

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Uno de los pasacalles que aparecieron en las imediaciones del Monumental.

Uno de los pasacalles que aparecieron en las imediaciones del Monumental.

ADEMÁS: River está en el Grupo H de la Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo

Sus declaraciones llegan en un contexto particular, ya que tras la salida de Gallardo su nombre volvió a sonar con fuerza entre los hinchas. En los alrededores del Monumental aparecieron pasacalles pidiendo su regreso, aunque finalmente la dirigencia decidió avanzar por Coudet para encabezar la nueva etapa.

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