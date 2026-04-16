Histórico: Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en el Maracaná

Y, en el inicio del complemento, en una desatención de la defensa y el arquero de Fluminense, Alex Arce aprovechó una serie de rebotes y definió fuerte con el arco vacío para poner el 2-1 final para la Lepra. A partir de allí, Fluminense asumió el protagonismo y empujó en busca de la igualdad, con varias llegadas claras que fueron bien contenidas por la defensa visitante y el arquero Nicolás Bolcato. ¡Triunfazo de Independiente Rivadavia!