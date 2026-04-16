Histórico: Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en el Maracaná

El conjunto mendocino derrotó 2 a 1 al Tricolor en Río de Janeiro y es líder del Grupo C de la Copa Libertadores con puntaje perfecto.
Histórico: Independiente Rivadavia le ganó 2 a 1 a Fluminense en el Maracaná y quedó como líder del Grupo C de la Copa Libertadores con puntaje perfecto. El conjunto dirigido por Alfredo Berti comenzó en desventaja, dio vuelta el resultado y mostró una solidez destacada para sostener el resultado en el tramo final ante el empuje del equipo brasileño.
El local se puso en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo con un gol de Guilherme Arana, quien apareció por el segundo palo para definir cruzado de zurda tras un centro pasado. La Lepra respondió antes del descanso: Fabrizio Sartori marcó el empate de cabeza a los 36 minutos, tras un centro de Villa y cabezazo previo de Leonard Costa.
Y, en el inicio del complemento, en una desatención de la defensa y el arquero de Fluminense, Alex Arce aprovechó una serie de rebotes y definió fuerte con el arco vacío para poner el 2-1 final para la Lepra. A partir de allí, Fluminense asumió el protagonismo y empujó en busca de la igualdad, con varias llegadas claras que fueron bien contenidas por la defensa visitante y el arquero Nicolás Bolcato. ¡Triunfazo de Independiente Rivadavia!
Con este resultado, Independiente Rivadavia suma una victoria de peso y se consolida como líder de su grupo, con seis puntos, cuatro por encima de La Guaria, que será su próximo rival y tendrá la oportunidad de despegarse y afrontar con comodidad la segunda mitad de la fase de grupos y el cierre del Torneo Apertura.
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