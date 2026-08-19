River se llevó un empate valioso después de sufrir con Santa Fe en Colombia

El Millonario no jugó bien en el primer tiempo y fue muy superado en el complemento pero el equipo cafetero falló en la definición y se mantuvo el 0 a 0 en el marcador. Se define en el Monumental.
River se llevó un empate valioso después de sufrir con Independiente Santa Fe en Colombia de cara a la definición de la serie de octavos de final de la Sudamericana en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet igualó 0 a 0 debido a las malas definiciones del conjunto cafetero que le erró al arco y tomó malas decisiones en los metros finales.
River no pudo generar peligro con el balón y Santa Fe estuvo muy cerca de marcar en el primer tiempo con Nahuel Bustos como protagonista. El delantero argentino reventó el travesaño a los 13 minutos después de un centro de Jader Obrian -con un desvío magistral de Beltrán- en un contraataque y después sacó un tiro que dio en el palo en un ataque rápido tras una perdida de Fausto Vera en el mediocampo de El Campín de Bogotá.
Como si fuera poco, River sufrió muchísimo con Santa Fe en el complemento y zafó por las malas definiciones y decisiones del equipo local, que probó de media distancia y remató con el pie y cabeza en el área pero siempre de manera desviada. Bustos le pinchó el balón a Beltrán tras un mal control de Lautaro Rivero y cayó en el techo del arco en el inicio de la segunda etapa y Hugo Rodallega y Franco Fagundez, entre otros, protagonizaron ocasiones de gol.
El equipo de Coudet sigue deambulando en la cancha, con nulas conexiones en ataque, ausencia de individualidades que demuestren y no solo ilusionen con su cv y una fragilidad en defensa que a veces es dibujada por el talento de Beltrán. Y hoy zafó del 0-2 abajo del que merecía irse de Bogotá y por eso River ganó 0-0 en Colombia.
River sintió la ausencia de Gonzalo Montiel (lesionado), el bajo nivel de Ángel Correa y los pocos minutos de Thiago Almada en Bogotá por decisión de Eduardo Coudet, quien tuvo un fuerte cruce con Rafael Santos Borré en medio del encuentro por la intensidad de las indicaciones del entrenador. Ahora, el equipo de Coudet recibirá el domingo al gran Vélez de Barros Schelotto en un gran prueba previo a la definición de la serie copera.
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