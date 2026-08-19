River se llevó un empate valioso después de sufrir con Santa Fe en Colombia

Como si fuera poco, River sufrió muchísimo con Santa Fe en el complemento y zafó por las malas definiciones y decisiones del equipo local, que probó de media distancia y remató con el pie y cabeza en el área pero siempre de manera desviada. Bustos le pinchó el balón a Beltrán tras un mal control de Lautaro Rivero y cayó en el techo del arco en el inicio de la segunda etapa y Hugo Rodallega y Franco Fagundez, entre otros, protagonizaron ocasiones de gol.