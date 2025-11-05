Un jugador de Deportivo Madryn disparó contra Caruso Lombardi: "Un gordo boludo"

Más allá de las críticas del reconocido entrenador, Deportivo Madryn quedó en el centro de la polémica después de la serie con Gimnasia de Jujuy por la Segunda Fase del reducido de la Primera Nacional. En el partido de ida, el Lobo jujeño se fue 1 a 0 arriba al entretiempo pero con bronca porque no le dieron un clarísimo penal. Dirigentes le habrían recriminado al árbitro y éste decidió suspender el encuentro, que luego fue dado por ganado por 3 a 0 al club de Chubut.

Tras ese golpazo para Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madryn ganó por 1 a 0 la vuelta y disputará las semifinales del Reducido con Deportivo Morón. Por eso, Caruso Lombardi, claro opositor a la AFA de Chiqui Tapia y crítico del arbitraje en el Ascenso en general, expresó que fue un escándalo lo sucedido en la serie.

"Es un gordo boludo, que decide boludeces", disparó Giacopuzzi sobre Caruso Lombardi. "Se hablaron muchas boludeces, a este grupo lo golpearon mucho, a mi encantaría que cada uno de todos los pelotudos que hablan boludeces vengan en la semana para ver cómo entrenamos, creo que somos el equipo que más se merece el ascenso", sostuvo Giacopuzzi en diálogo con Jornada, quien sintió que le tocaron "el orgullo" porque se "rompieron el orto todo el año".

También, Giacopuzzi palpitó lo que será el primer partido de semifinales contra Deportivo Morón: "Vamos a ir a hacer un buen papel en Morón, a buscar el triunfo, para después definirlo acá. Soñamos con tener un mes más de entrenamientos y de partidos para definir la final de local y que se consagre todo bien".

Respecto al Gallo, su entrenador, Walter Otta, picanteó la previa ya que respaldó los dichos de Caruso Lombardi. "Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ' No, no hay que decir nada', pero yo no voy a negar lo que es evidente", aseguró Otta para El Ascenso x3.

En cambio, Giacopuzzi argumentó: "Dudas habrá siempre, espera un par de horas y van a seguir saliendo cosas, el sistema se maneja así, van a seguir rompiendo los huevos opacando la buena campaña o los dos buenos años de Madryn". Y cerró contundentemente: "Nos propusimos callarle la boca a todos los boludos que hablan de atrás".