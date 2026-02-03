El Arsenal dejó al Chelsea de Enzo Fernández sin final de la Carabao Cup

Con la serie a favor tras el 3-2 en Stamford Bridge, los Gunners plantearon un encuentro paciente, priorizando el orden defensivo y el control del ritmo. Chelsea, con Enzo Fernández como eje en el mediocampo, intentó asumir el protagonismo pero le costó encontrar espacios ante un rival bien parado y compacto.

La primera mitad fue discreta, con escasas llegadas. Arsenal avisó con remates lejanos y algunas proyecciones de Martinelli, mientras que Chelsea tuvo la más clara en los pies de Enzo Fernández, quien sacó un potente derechazo desde la puerta del área que obligó a una gran intervención de Kepa. El 0-0 al descanso reflejó fielmente lo poco que se arriesgó de ambos lados.

El disparo de Enzo y la atajada espectacular de Kepa

En el complemento, el equipo de Liam Rosenior adelantó líneas y modificó el esquema en busca del gol que lo metiera nuevamente en la serie. Enzo volvió a probar desde afuera y Chelsea empujó con centros y transiciones rápidas, pero chocó una y otra vez con la defensa local. Arsenal, por su parte, esperó el momento para lastimar de contra.

Ese instante llegó en el sexto minuto de adición. Con Chelsea volcado en ataque, Havertz quedó mano a mano tras una rápida salida y definió con categoría ante Robert Sánchez para sentenciar el partido y la clasificación. El gol desató el festejo en el Emirates y confirmó el pase de Arsenal a la final y el fin del sueño de Enzo y su Chelsea en la competición.

Ahora, los Gunners esperan por el ganador del cruce entre Manchester City y Newcastle, que se define este miércoles en el Etihad Stadium, con la ilusión del equipo de Pep Guardiola de volver a levantar un título en Inglaterra.

