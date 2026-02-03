Elegí al mejor fichaje de este mercado de pases: arrancó el Mundial de Popular

Con 16 candidatos iniciales y formato de cruces de octavos, cuartos, semifinales y final, desde este martes y hasta el viernes se llevará a cabo el certamen en las historias de Instagram del medio.
¿Cuál es el mejor fichaje de este mercado de pases en Primera División? El Mundial de Popular, con 16 candidatos al título, comenzó para conocer al elegido por la gente. Con formato de cruces de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, se llevarán a cabo las encuestas desde este martes al viernes en las historias de Instagram del medio.
Tras la elección de la redacción de los 16 candidatos a mejor fichaje en este mercado de pases, los cruces de octavos de final quedaron emparejados de manera azarosa de la siguiente manera: Luciano Vietto (Racing)-Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca)-Jeremías Ledesma (Rosario Central), Enzo Pérez (Argentinos Juniors)-Gabriel Arias (Newell's)...
Kendry Páez (River)-Nacho Fernández (Gimnasia), Éver Banega (Defensa)-Lucas Robertone (Vélez), Ángel Romero (Boca)-Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes)-Ronaldo Martínez (Talleres). Se puede votar sobre estos cruces hasta el miércoles a las 18 horas en las historias de Instagram del medio.
comentar