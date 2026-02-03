Elegí al mejor fichaje de este mercado de pases: arrancó el Mundial de Popular

Tras la elección de la redacción de los 16 candidatos a mejor fichaje en este mercado de pases, los cruces de octavos de final quedaron emparejados de manera azarosa de la siguiente manera: Luciano Vietto (Racing)-Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca)-Jeremías Ledesma (Rosario Central), Enzo Pérez (Argentinos Juniors)-Gabriel Arias (Newell's)...

Kendry Páez (River)-Nacho Fernández (Gimnasia), Éver Banega (Defensa)-Lucas Robertone (Vélez), Ángel Romero (Boca)-Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes)-Ronaldo Martínez (Talleres). Se puede votar sobre estos cruces hasta el miércoles a las 18 horas en las historias de Instagram del medio.

Los cruces de octavos de final

