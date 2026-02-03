River cerró un acuerdo millonario por shows y naming del Monumental

La alianza fue firmada con las productoras Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, y fue calificada por la institución como “histórica”. Según el comunicado oficial, el acuerdo apunta a fortalecer el crecimiento deportivo e institucional de River y a consolidar al Monumental como uno de los principales escenarios de espectáculos en vivo a nivel mundial.

El desglose de la enorme ganancia es el siguiente: 30 millones por el naming del estadio y 80 millones por recitales. Un dato clave es que gran parte del desembolso se concentrará en el primer año del contrato, lo que permitirá al club reducir deuda, planificar inversiones en el fútbol y avanzar con obras estructurales como el techado y la ampliación del estadio.

river acuerdo Di Carlo firmó un acuerdo por el naming del estadio y recitales.

En cuanto al nombre del Monumental, River negociará junto a las productoras con la empresa interesada en adquirir los derechos. El club tiene asegurado un piso de 30 millones y, en caso de superar esa cifra, el excedente será repartido entre las partes. El ingreso anual mínimo rondará los 3 millones, en línea con el acuerdo vigente con ChangoMás, que finalizará en diciembre de 2026.

Respecto a los shows, el contrato contempla 12 fechas anuales durante diez años. DF Entertainment continuará a cargo de los recitales internacionales, mientras que Dale Play Live organizará los espectáculos de artistas latinos y nacionales. Y la agenda ya empieza a tomar forma: este año están previstos conciertos de AC/DC, Lali Espósito y Bad Bunny.