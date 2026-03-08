El clásico entre Celtic y Rangers terminó con invasión y guerra de bengalas

Los hinchas de Rangers no permitieron que Celtic festeje la histórica clasificación en su cancha: invadieron el terreno de juego en busca de cortar la celebración y atacar a los fanáticos de su clásico que estaban saltando de alegría en la tribuna detrás del otro arco del estadio.

El personal de seguridad formó un cordón para evitar que cruce la gente de Rangers, pero fue superado por algunos fanáticos y en el terreno de juego se produjeron peleas. La bandera de Palestina que flameaban los hinchas verdes se incendió en medio de los disturbios.

La policía y los miembros de seguridad tomaron pronto el campo para evitar que ambas aficiones se enfrentaran. Algunas bengalas fueron de un lado a otro y algunos seguidores, con el rostro cubierto, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

El segundo duelo en una semana entre los equipos más poderosos de Escocia volvió a terminar igualado y esta vez se resolvió desde los once metros. El fin de semana pasado, en la liga de Escocia, el choque acabó con empate a dos goles. Este domingo, Rangers falló dos remates desde los doce pasos mientras que el Celtic convirtió en sus cuatro remates.