La respuesta de "Chiqui" Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA

Después de encabezar en Córdoba el tercer encuentro de dirigentes del Consejo Federal, al que asistieron el tesorero Pablo Toviggino y alrededor de 3.000 representantes de clubes y ligas del interior, Tapia ofreció una breve conferencia de prensa. Allí, se refirió por primera vez a la salida de River, que mostró su desacuerdo con las acciones del Comité Ejecutivo, generando un clima de incertidumbre sobre si otros clubes podrían seguir este ejemplo.

El presidente de la AFA trató de minimizar el impacto de esta decisión. “Cuando nosotros asumimos, River no formaba parte del Comité. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no estaban incluidos”, comentó en línea con el mensaje que circuló en la AFA desde que la institución liderada por Stéfano Di Carlo expresó su postura.

Chiqui Tapia AFA Reelección Asamblea IGJ.jpg "Chiqui" Tapia habló por primera vez sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que más clubes se unieran a esta cruzada, Tapia respondió con ironía, buscando restarle dramatismo a la situación: “¿Ah, hay más? No lo sabía”. Hasta ahora, sólo River formalizó su alejamiento, aunque no se descarta que esta iniciativa sea el inicio para que otros clubes se atrevan a manifestar sus desacuerdos con la gestión de Tapia.

Además, Tapia defendió otra vez el torneo de 30 equipos en Primera División y el de 36 en la Primera Nacional, enfatizando la idea de “federalización” del fútbol. “Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesiten, y que el federalismo ofrezca oportunidades a todos. Por eso, tenemos un torneo de 30 equipos y una Primera Nacional con 36, porque defendemos el federalismo. También creamos la Copa País, para que todas las provincias del interior estén representadas”, comentó.

El nuevo torneo contará con un representante por cada provincia y exigirá que cada club tenga al menos ocho contratos profesionales. Además, anunció que, a partir de este año, los clubes del Federal A recibirán los mismos ingresos de la AFA que los de la Primera B.

El comunicado de River sobre su salida del Comité Ejecutivo de la AFA

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.