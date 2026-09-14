El clásico de Manchester quedó bajo la lupa por una polémica decisión del VAR

Luego del partido, el organismo Pro Referees publicó un comunicado en el que reconoció que el gol podría haber sido invalidado.

“La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, explicó inicialmente el organismo.

Sin embargo, posteriormente aclaró que durante la misma acción se determinó que Enzo Fernández no llegó a tocar la pelota, por lo que la existencia de una infracción por fuera de juego quedaba sujeta a una interpretación.

“En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, señalaron.

Finalmente, Pro Referees admitió que el VAR no tuvo en cuenta el posible impacto que pudo haber generado la posición del futbolista argentino y consideró que, en esa situación, los encargados de la revisión deberían haber recomendado al árbitro realizar una revisión de la jugada en el campo.