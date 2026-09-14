El clásico de Manchester quedó bajo la lupa por una polémica decisión del VAR

Manchester City venció 1-0 a United, pero el gol de Haaland generó controversia por una posición adelantada que, según Pro Referees, debió ser revisada por el árbitro.
El clásico de Manchester entre Manchester United y Manchester City, que terminó con triunfo 1-0 para el conjunto dirigido por Pep Guardiola, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que el VAR cometió un error durante la revisión del único gol del encuentro.
La jugada que definió el partido ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero noruego Erling Haaland apareció sin marca dentro del área chica y convirtió el tanto que le permitió al City quedarse con los tres puntos en Old Trafford.
La conquista había sido anulada inicialmente, pero después de la intervención del VAR el árbitro Michael Oliver decidió validarla. De esta manera, el Manchester City mantuvo su puntaje perfecto en la Premier League y profundizó el mal momento de su clásico rival.
La principal controversia estuvo relacionada con la posición del argentino Enzo Fernández, quien se encontraba adelantado en el desarrollo de la acción. Sin embargo, el árbitro consideró que su ubicación no tuvo incidencia directa en la jugada.
Luego del partido, el organismo Pro Referees publicó un comunicado en el que reconoció que el gol podría haber sido invalidado.
“La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, explicó inicialmente el organismo.
Sin embargo, posteriormente aclaró que durante la misma acción se determinó que Enzo Fernández no llegó a tocar la pelota, por lo que la existencia de una infracción por fuera de juego quedaba sujeta a una interpretación.
“En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, señalaron.
Finalmente, Pro Referees admitió que el VAR no tuvo en cuenta el posible impacto que pudo haber generado la posición del futbolista argentino y consideró que, en esa situación, los encargados de la revisión deberían haber recomendado al árbitro realizar una revisión de la jugada en el campo.
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