El descargo de Vinicius contra Gianluca Prestianni: "Los racistas son cobardes"

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, escribió el atacante en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, el brasilero se refirió a la tarjeta amarilla que recibió tras su festejo de gol y al protocolo activado por el árbitro François Letexier: “Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta estar en situaciones así, especialmente después de una gran victoria cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.

El cruce de Prestianni con Vinícius y la acusación del brasilero

Vinicius prestiani

Vini festejó su gol, que le dio la victoria por 1 a 0 a Real Madrid en Lisboa y después se encontró con el argentino, donde según él tuvo esa lamentable acción. El juez activó el protocolo por presunto acto racista y detuvo el encuentro a la espera de la revisión del VAR, que finalmente determinó que no había pruebas concluyentes para sancionar al argentino.

En caso de que la UEFA avance con la investigación y se compruebe lo acusado por el jugador del Madrid, el reglamento indica cualquier acto racista o de discriminación "estará sujeto a una sanción de al menos diez partidos o por periodo indeterminado, o cualquier otra sanción apropiada".

El comunicado de Vini y la expresión de Prestianni

