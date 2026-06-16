El emotivo mensaje de Ángel Di María a la Selección Argentina antes del debut

A través de una publicación en Instagram, el rosarino compartió una imagen del plantel junto al cuerpo técnico y transmitió sus deseos para el inicio de la competencia. “Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió. Y agregó: “Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha. Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos”.