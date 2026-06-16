El emotivo mensaje de Ángel Di María a la Selección Argentina antes del debut

El Fideo acompañó a la distancia el estreno de Argentina ante Argelia y compartió un mensaje de apoyo. Es el primer Mundial como hincha tras jugar los últimos cuatro.
A pocas horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Ángel Di María utilizó sus redes para enviarle un mensaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni. Ya retirado de la Albiceleste desde la conquista de la Copa América 2024, el actual futbolista de Rosario Central expresó su respaldo a los jugadores que afrontan una nueva cita mundialista y dejó en claro que seguirá el torneo como un hincha más.
A través de una publicación en Instagram, el rosarino compartió una imagen del plantel junto al cuerpo técnico y transmitió sus deseos para el inicio de la competencia. “Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió. Y agregó: “Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha. Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos”.
El mensaje de Di María llegó en una jornada especial para la Selección, que comenzará su camino en Estados Unidos con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022. Después de formar parte de cuatro Copas del Mundo consecutivas, el extremo vivirá por primera vez en 16 años una edición del torneo desde afuera, aunque manteniendo un fuerte vínculo con el grupo que integró hasta hace poco más de un año.
Su historia con la camiseta argentina comenzó el 6 de septiembre de 2008, cuando debutó oficialmente ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. A lo largo de más de una década y media construyó una trayectoria que incluyó momentos complejos, cuestionamientos y también una revancha deportiva que alcanzó su punto más alto durante el ciclo de Lionel Scaloni, en el que se convirtió en una de las piezas fundamentales de los principales títulos obtenidos.
Con 145 partidos y 32 goles en la Mayor, Di María cerró su etapa en la Selección como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol argentino. Además de ser decisivo en las finales de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar, quedó como el tercer jugador con más presencias en la Albiceleste, solo por detrás de Lionel Messi y Javier Mascherano.
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