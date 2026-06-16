Mbappé superó a Pelé y a Messi y quedó cerca de ser el máximo goleador de los Mundiales

Con su doblete a Senegal en el debut en el Mundial 2026, la estrella de Francia llegó a 14 gritos en la máxima cita y quedó a dos del récord de Miroslav Klose.
Con su doblete a Senegal en el estreno de Francia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Kylian Mbappé superó a Pelé y Messi y quedó cerca de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales. La estrella gala volvió a ser determinante en la máxima cita.
Mbappé, quien ya se convirtió en una leyenda de las Copas del Mundo, alcanzó los 14 goles dejando atrás a Pelé (12) y Messi (13), dos de los mejores futbolistas de la historia. Como si fuera poco, "Kiki" consiguió los 14 gritos en 15 partidos, siendo una estadística impresionante que toma aún más valor por la competencia.
¿Quién tiene en el camino para superar? Está igualado con Gerd Müller (14 goles) y tiene solamente por delante a Ronaldo Nazario (15) y Miroslav Klose (16). Desde ya, Leo sigue en carrera y también podría volver a pasarlo este martes a la noche cuando Argentina debute con Argelia en el Grupo J del Mundial 2026.
Mbappé tiene una historia de ensueño con el Mundial: fue campeón en Rusia 2018 frente a Croacia y máximo goleador y finalista en Qatar 2022 tras la histórica final con Argentina en la que metió tres goles y no pudo volver a quedarse con el trofeo tras caer por penales.
Hace unas horas, Klose se refirió a la posibilidad de que Messi le quite el récord: “Es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”. Sin embargo, Leo tiene en Mbappé un gran rival que tiene la ventaja del tiempo: el francés tiene 27 años y podría jugar dos Mundiales más.
1. Klose 16 (2002, 2006, 2010, 2014)
2. Ronaldo Nazario 15 (1994, 1998, 2002, 2006)
3. Gerd Muller 14 (1970, 1974)
4. Kylian Mbappé 14 (2018, 2022, 2026)
5. Just Fontaine 13 (1958)
6. Lionel Messi 13 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
7. Pelé 12 (1958, 1962, 1966, 1970)
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