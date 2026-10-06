El emotivo mensaje de Neymar para Messi antes de su despedida de la Selección

El brasileño publicó un extenso mensaje para Messi, en el que destacó todo lo que generó el argentino a lo largo de su carrera y el impacto que tuvo sobre el fútbol mundial. “Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, escribió Neymar.