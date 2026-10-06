El emotivo mensaje de Neymar para Messi antes de su despedida de la Selección

El astro brasilero recordó la historia que compartieron en Barcelona y PSG y le dedicó unas sentidas palabras al capitán argentino antes de su adiós a la Albiceleste.
En un martes de emoción, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina y recibió un mensaje especial desde Brasil. Neymar, uno de sus grandes amigos dentro y fuera de la cancha, eligió sus redes sociales para despedir al rosarino antes de su última función ante Benín en el Monumental y recordar una relación que trascendió la rivalidad entre ambos países.
El brasileño publicó un extenso mensaje para Messi, en el que destacó todo lo que generó el argentino a lo largo de su carrera y el impacto que tuvo sobre el fútbol mundial. “Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, escribió Neymar.
La amistad entre ambos nació en Barcelona, donde formaron junto a Luis Suárez uno de los mejores tridentes ofensivos de la historia reciente. Con el conjunto catalán conquistaron nueve títulos, entre ellos la Champions League 2014-15, dos Ligas de España, tres Copas del Rey y el Mundial de Clubes de 2015. Años después volvieron a compartir vestuario en PSG, donde ganaron dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.
Más allá de esa sociedad, Messi y Neymar también construyeron una historia como rivales. Se enfrentaron seis veces entre clubes y selecciones, con cuatro triunfos para el argentino y dos para el brasileño. El primer duelo fue en 2010, con victoria de Argentina por 1-0 gracias a un gol de Messi, mientras que también se cruzaron en la final del Mundial de Clubes 2011, cuando Barcelona goleó 4-0 a Santos. Después llegaron los partidos entre las selecciones, incluido el triunfo de Brasil por 3-0 en las Eliminatorias para Rusia 2018.
El último capítulo entre ambos tuvo lugar el 10 de julio de 2021, en la final de la Copa América disputada en el Maracaná. Argentina venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María y Messi consiguió su primer título con la Selección Mayor. Neymar, que estaba del otro lado, terminó compartiendo con él una de las imágenes más recordadas de aquella consagración, una escena que hoy vuelve a tomar otro significado con la despedida del capitán argentino de la Albiceleste.
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